14°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 30 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
30 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Alcohol cero al volante: lentes simuladores muestran los riesgos de manejar ebrio

Visitantes de la Feria Integradora de Salud pudieron experimentar en un circuito los riesgos de conducir bajo alcohol, reforzando las campañas del Consejo de Prevención de Adicciones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la Feria Integradora de Salud se realizó una simulación de alcoholemia positiva para reflexionar y concientizar a los conductores. 

 

"Además de alcoholemia cero, tenemos para que la gente pueda experimentar de alguna manera las consecuencias que tiene el estado de ebriedad al momento del manejo", explicaron las organizadoras sobre una actividad con lentes simuladores que busca concientizar sobre el estado en que se encuentra una persona que consumió alcohol cuando va a manejar. 

 

"Tenemos unos lentes simuladores que simulan el efecto del alcohol en sangre. La idea es que la gente se los pueda poner y simular hacer un pequeño circuito que armamos acá con los lentes puestos y poner en carne propia lo que implicaría que vos en este estado manejes", detallaron. 

 

En este sentido, desde el Consejo de Prevención de Adicciones se viene trabajando a lo largo del año sobre este tipo de temáticas: "Fuimos haciendo diferentes actividades que tenían que ver con la concientización del alcohol cero al volante. Comenzamos el año repartiendo unas bolsitas para que todos las tengamos en los autos, y podamos recordar siempre eso. Ahora sumamos la compra de estos dos pares de anteojos que son simuladores de ebriedad y de sustancias". 

 

El objetivo, comentaron, es que los conductores tomen consciencia de lo que implica tener un poco de alcohol en sangre al momento de manejar y los riesgos que eso implica, tanto para sí mismos como para terceros. 

 

 

 

R.G.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
2
 Tala ilegal en Corcovado: el denunciado continúa pese a la denuncia penal
3
 Condenan a un hombre por usar un cinturón para golpear a su hijo de 10 años en Esquel
4
 Ya se encuentra en Buenos Aires el hombre de Cholila que sufrió graves quemaduras en un incendio, y continúa allí su tratamiento
5
 “Cuanto más te subestiman y te humillan, más Dios te exalta”
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -