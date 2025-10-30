Alcohol cero al volante: lentes simuladores muestran los riesgos de manejar ebrio

En la Feria Integradora de Salud se realizó una simulación de alcoholemia positiva para reflexionar y concientizar a los conductores.

"Además de alcoholemia cero, tenemos para que la gente pueda experimentar de alguna manera las consecuencias que tiene el estado de ebriedad al momento del manejo", explicaron las organizadoras sobre una actividad con lentes simuladores que busca concientizar sobre el estado en que se encuentra una persona que consumió alcohol cuando va a manejar.

"Tenemos unos lentes simuladores que simulan el efecto del alcohol en sangre. La idea es que la gente se los pueda poner y simular hacer un pequeño circuito que armamos acá con los lentes puestos y poner en carne propia lo que implicaría que vos en este estado manejes", detallaron.

En este sentido, desde el Consejo de Prevención de Adicciones se viene trabajando a lo largo del año sobre este tipo de temáticas: "Fuimos haciendo diferentes actividades que tenían que ver con la concientización del alcohol cero al volante. Comenzamos el año repartiendo unas bolsitas para que todos las tengamos en los autos, y podamos recordar siempre eso. Ahora sumamos la compra de estos dos pares de anteojos que son simuladores de ebriedad y de sustancias".

El objetivo, comentaron, es que los conductores tomen consciencia de lo que implica tener un poco de alcohol en sangre al momento de manejar y los riesgos que eso implica, tanto para sí mismos como para terceros.

R.G.