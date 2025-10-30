Tras un accidente fatal, un joven trelewense se convirtió en donante múltiple

Nicolás Otero, un joven de 22 años oriundo de Trelew, falleció este miércoles tras permanecer varios días internado en estado grave luego de sufrir un accidente en moto. El siniestro ocurrió el viernes pasado, cuando fue embestido por un vehículo en la intersección de las calles Entre Ríos y Rawson, poco después de salir de la iglesia.

A pesar de los esfuerzos médicos, su cuadro se volvió irreversible. En medio del dolor, su familia tomó una decisión que conmovió a toda la comunidad: donar sus órganos. En la noche del miércoles, personal del INCUCAI y un equipo del Hospital Garrahan realizaron la ablación multiorgánica en el Hospital Zonal de Trelew. Gracias a este gesto, seis personas podrán acceder a un trasplante y mejorar su calidad de vida.

Nicolás era barbero y muy querido por su entorno. Amigos y vecinos lo recordaron como un joven solidario y comprometido, que acompañaba y motivaba a otros desde su trabajo y su fe. Su generosidad trascendió la vida, convirtiéndose en un símbolo de esperanza.

En Argentina, toda persona mayor de 18 años es considerada donante, salvo que haya expresado lo contrario. La decisión de Nicolás y su familia recuerda que donar órganos es un acto de amor que transforma el dolor en vida y deja una huella imborrable en quienes reciben una nueva oportunidad.

R.G.