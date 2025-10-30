Tiene fecha el juicio por jurados del Homicidio de Colemil

La fiscalía y la defensa particular del imputado, establecieron las cuestiones que no se discutirán en el juicio, realizaron convenciones probatorias y achicaron a menos de un 25% el número de testigos. También prepararon una propuesta de instrucciones iniciales que presentaron al juez.

El lunes 10 de noviembre tendrá lugar la audiencia de Voir Dire para la selección de los ciudadanos y ciudadanas que integrarán el jurado. Un día después comenzará el debate, con las instrucciones iniciales y los alegatos de las partes. En total se citarán veinticinco testigos, dieciocho de los cuales son testigos de la fiscalía.

El hecho

El 18 de agosto de 2024 a las 00:30hs. aproximadamente, Marcelo Colemil recibió el impacto de una bala que le produjo la muerte. Estaba en la vía pública, frente al domicilio del imputado en calle Costanera del Barrio Baden 1 de Esquel. La Fiscalía sostiene que el imputado, con un arma de fuego calibre 32 o 38, realizó 2 o 3 disparos, a Colemil. Solo uno impactó en su cuerpo, ingresando en el cuello y saliendo por el omóplato izquierdo. Las heridas produjeron un shock hipovolémico, causándole la muerte. El hecho fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.