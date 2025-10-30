Chubut, Río Negro y Neuquén avanzan en un comando unificado para combatir incendios de interfase

Abel Nievas, secretario de Bosques Chubut, se refirió al Acuerdo sobre Comando Unificado para incendios de interfase.

"Tuvimos una reunión de gabinete el lunes después de las elecciones haciendo un análisis político de los comicios y se tomaron decisiones con respecto a quién iba a llevar adelante las negociaciones en lo que es paritario. Es el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, quien está reuniéndose con los representantes de los gremios a fin de poner fecha para dar inicio a las negociaciones", detalló.

Nievas sostiene que este año se continuó con el trabajo de prevención que ya venía llevando a cabo, acercándose a escuelas y demás instituciones para sensibilizar sobre esta temática. Y agregó: "Algo nuevo es un acuerdo que firmó nuestro gobernador hace 1 mes y medio atrás con autoridades de la provincia de Neuquén y Río Negro, para hacer un Comando Unificado en el caso de incendios de interfase para dar agilidad a la prestación de recursos, tanto de lo que es personal y maquinarias, como para ponerse de acuerdo y contratar medio aéreos".

"Desde la Secretaría, en conjunto con la Subsecretaría de Protección Ciudadana, iniciamos un expediente donde pusimos un presupuesto de todas las empresas aéreas que hay en Argentina a disposición del gobernador para, en el caso de ser necesario, poder alquilar un medio más", comentó. En este sentido agregó que no buscan comprar medios aéreos propios para la provincia: "Por los costos de mantenimiento".

El oeste de la provincia del Chubut cuenta con alrededor de 180 combatientes, aseguró Nievas, pero este número puede aumentar con refuerzos del país si la magnitud del incendio lo amerita y lo mismo sucedería con los demás recursos.

