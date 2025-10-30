Depostaba una vaca y se descompensó: sus compañeros lo encontraron muerto

Un empleado del Frigorífico Gorina murió este miércoles por la noche mientras realizaba tareas en el área de desposte del establecimiento ubicado en 501 y 159, en el oeste de la ciudad de La Plata . De acuerdo con la información oficial, el trabajador se descompensó de manera repentina y falleció antes de poder ser asistido.

Según se informó, la víctima se encontraba realizando labores de procesamiento de carne vacuna cuando se desplomó sin previo aviso. Un compañero lo encontró inconsciente en el suelo y alertó al personal médico del lugar, que intentó reanimarlo con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) pero no pudo hacerlo. Minutos después llegó una ambulancia del Servicio de Urgencias Médicas de la Salud (SUMSA), cuyos profesionales confirmaron el fallecimiento en el lugar.

La víctima fue identificada como Sergio Paruchevki, de 53 años, y en principio los investigadores creen que su fallecimiento podría haberse debido a causas naturales. No obstante, no se descarta ninguna posibilidad.

La Policía Científica trabajó en el frigorífico durante la madrugada y la causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte", con intervención del Juzgado de Garantías N°6 y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7, a cargo de Virginia Bravo.