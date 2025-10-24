Protesta de pilotos y tormentas generan demoras en los vuelos de Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque

Este viernes 24 de octubre, los vuelos de Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque sufrieron demoras y cancelaciones debido a una asamblea de pilotos nucleados en APLA, que se llevó a cabo entre las 6 y las 10 de la mañana. La situación se ve agravada por fuertes tormentas en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, complicando aún más la programación aérea.

¿De qué trata la asamblea de pilotos?

Los miembros de APLA reclaman mejoras salariales, ascensos, mayor dotación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. Según el sindicato, la empresa “continúa sin ofrecer respuestas” a estos reclamos, motivo por el cual decidieron llevar a cabo la medida gremial.

Impacto en vuelos y pasajeros

La asamblea afectó cerca de 60 vuelos y más de 7.000 pasajeros, según estimaciones de Aerolíneas Argentinas.

La compañía lamentó los inconvenientes y aseguró que está trabajando para mitigar el efecto de la protesta en los planes de viaje.

Factores extra que complican la operación

El conflicto se suma a fallas detectadas en motores de la flota B737, que dejaron ocho aviones en tierra para revisión.

APLA responsabiliza a la empresa por falta de previsión, advirtiendo que el reordenamiento de vuelos podría extenderse varios días más allá de la asamblea.

Postura de Aerolíneas Argentinas

La compañía afirmó que la medida de fuerza “no colabora con la resolución de los problemas estructurales”.

Asimismo, advirtieron que estas acciones afectan la confianza de los pasajeros, considerado su principal capital.

Antecedentes de medidas de fuerza

La última protesta de APLA fue el 9 de octubre, reactivando un conflicto salarial. El año pasado, los pilotos realizaron varios paros por recomposición salarial, logrando un acuerdo del 16% en noviembre. Este viernes, la medida ya había sido anunciada previamente.

Posible intervención del Gobierno

Si el conflicto se intensifica, el Gobierno podría llamar a conciliación obligatoria, aunque fuentes del sector sugieren que esto podría derivar en un paro más fuerte si no se resuelven los reclamos. APLA afirmó que “permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales”, buscando la actualización salarial y el respeto por el trabajo.

Recomendaciones para pasajeros

Verificar el correo electrónico de la reserva para recibir notificaciones sobre cambios.

Revisar la información actualizada en la web de Aeroparque .

Contactar al WhatsApp de Aerolíneas Argentinas (+54 11 4940 4798) para consultas las 24 horas.

