Tragedia en Misiones: 9 muertos y un estremecedor audio del conductor antes de morir

Este domingo en la madrugada, un colectivo de larga distancia colisionó con un auto particular en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, en el tramo comprendido entre Oberá y Campo Viera, Misiones. El accidente tuvo un saldo trágico: nueve personas fallecidas y 29 heridas.

El estremecedor audio del conductor del auto

El conductor del vehículo particular, identificado como Rafael Ortíz (34 años), envió un mensaje de audio previo a morir en el accidente: “Estoy volviendo a 180, 190… recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”. Este audio ahora forma parte de la evidencia que la justicia analiza para determinar las responsabilidades del siniestro.

Investigación en curso

El móvil del accidente continúa bajo investigación. El equipo de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) recibió el teléfono del conductor para peritajes. Además, se aguardan los resultados del test de alcoholemia, ya que existen sospechas de que Ortíz podría haber estado alcoholizado al momento del choque.

También evaluarán el estado de la ruta, del micro y posibles negligencias al volante como parte del análisis de la causa.

Víctimas y heridos

Entre las nueve personas fallecidas figuran al menos cuatro estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Los heridos tienen edades que van de 5 a 67 años, y varios permanecen internados en hospitales de Oberá, Campo Viera y Posadas.

