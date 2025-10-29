16°
Por Redacción Red43

Denunció que se ex le había robado pero la policía los encontró haciendo el amor

La mujer se presentó en la comisaría diciendo que el sujeto había sustraído elementos de su vivienda. La sorpresa fue cuando lo allanaron: estaban los dos en la cama.
Por Redacción Red43

Una mujer radicó una denuncia en la Comisaría Cuarta de Concordia, Entre Ríos, en la que manifestaba que su expareja le había sustraído diversos elementos electrónicos de su vivienda.

 

Una vez formalizada la denuncia, el personal policial de la dependencia a cargo del comisario Pedro Cepeda, elaboró un informe que fue elevado a la Unidad de Género, a cargo de la Dra. Agustina Solé.

 

Con las pruebas y evidencias recabadas durante la pesquisa, desde el Juzgado de Garantías se libró una orden de allanamiento para la vivienda del denunciado, con el objetivo de localizar los elementos mencionados por la presunta víctima.

 

Sin embargo, al arribar al lugar, los funcionarios no hallaron los objetos denunciados y se toparon con una escena inesperada: la joven denunciante se encontraba en el domicilio del denunciado haciéndole el amor, compartiendo la jornada con el mismo hombre al que horas antes había señalado como responsable del hurto. Ante la atónita mirada de los funcionarios policiales que esperaron que se vistieran no dieron ninguna explicación más de que se amaban.

 

 

 

