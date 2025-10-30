13°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 30 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
30 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel será sede del "Congreso de Mujeres de Alianza" con Marisa Affranchino y Daniela Rosales

El encuentro espiritual se realizará el 31 de octubre y 1° de noviembre en el S.U.M. de la Escuela 112, con acreditación a partir de las 19:30 horas el viernes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel se prepara para recibir un evento de carácter religioso y espiritual: el "Congreso de Mujeres: Mujeres de Alianza". El encuentro está programado para fines de esta semana y contará con la participación de dos oradoras destacadas, Marisa Affranchino y Daniela Rosales.

 

El Congreso se desarrollará durante dos días, comenzando el viernes 31 de octubre y concluyendo el sábado 1° de noviembre.

 

El evento se llevará a cabo en el S.U.M. de la Escuela N° 112.

 

Los horarios de acreditación para las asistentes serán los siguientes:

 

  • Viernes: Acreditación desde las 19:30 horas.

     

  • Sábado: Acreditación desde las 09:30 horas.

     

Se informó que la entrada al predio será por la calle Perito Moreno. Para aquellas interesadas en participar, se indicó que el link de inscripción se encuentra disponible en la biografía del evento.

 

El Congreso se enmarca en la fe y la espiritualidad, tal como lo expresa el versículo bíblico compartido en la promoción, que hace referencia a un pacto divino: "En cuanto a mí —dice el Señor—, este es mi pacto con ellos: Mi Espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia —dice el Señor— desde ahora y para siempre" (Isaías 59:21).

 

La organización promueve valores como el de ser "Iglesia", "Familia" y "Esperanza".




T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
2
 Tala ilegal en Corcovado: el denunciado continúa pese a la denuncia penal
3
 Atención Esquel: mañana jueves habrá un corte de luz
4
 Condenan a un hombre por usar un cinturón para golpear a su hijo de 10 años en Esquel
5
 QEPD Benito Jaramillo
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -