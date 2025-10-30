Esquel será sede del "Congreso de Mujeres de Alianza" con Marisa Affranchino y Daniela Rosales

La ciudad de Esquel se prepara para recibir un evento de carácter religioso y espiritual: el "Congreso de Mujeres: Mujeres de Alianza". El encuentro está programado para fines de esta semana y contará con la participación de dos oradoras destacadas, Marisa Affranchino y Daniela Rosales.

El Congreso se desarrollará durante dos días, comenzando el viernes 31 de octubre y concluyendo el sábado 1° de noviembre.

El evento se llevará a cabo en el S.U.M. de la Escuela N° 112.

Los horarios de acreditación para las asistentes serán los siguientes:

Viernes: Acreditación desde las 19:30 horas .

Sábado: Acreditación desde las 09:30 horas.

Se informó que la entrada al predio será por la calle Perito Moreno. Para aquellas interesadas en participar, se indicó que el link de inscripción se encuentra disponible en la biografía del evento.

El Congreso se enmarca en la fe y la espiritualidad, tal como lo expresa el versículo bíblico compartido en la promoción, que hace referencia a un pacto divino: "En cuanto a mí —dice el Señor—, este es mi pacto con ellos: Mi Espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia —dice el Señor— desde ahora y para siempre" (Isaías 59:21).

La organización promueve valores como el de ser "Iglesia", "Familia" y "Esperanza".





T.B