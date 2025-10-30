Incendios de interfase: las instituciones coordinan el trabajo en Trevelin

La Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, a través de la Secretaría de Producción, organizó junto a la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut una reunión interinstitucional para coordinar acciones vinculadas a la prevención y respuesta ante incendios de interfase.

El encuentro convocó a organismos y entidades cuyos recursos resultan clave tanto en la prevención como en la intervención durante una emergencia.

“El objetivo principal de esta reunión fue definir claramente el rol de cada institución u organización comunitaria y conocer con qué recursos cuenta cada una”, explicó el secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff.

“El intendente Héctor Ingram nos encomendó continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre las instituciones y la comunidad en la lucha contra los incendios forestales. Es fundamental que tanto las instituciones como los vecinos estemos preparados, sabiendo qué debe hacer cada uno”, agregó.

Durante la reunión, desarrollada en la Sala de Situación del edificio municipal, se destacó que algunas instituciones ya cuentan con relevamientos avanzados de la población que habita en los diez callejones ubicados a lo largo de la Ruta 71, información que resultará clave ante un eventual operativo de evacuación.

Ewdokimoff señaló que esos datos serán incorporados a un plan de evacuación que se compartirá con las familias residentes en la zona. “La comunicación es uno de los factores estratégicos más importantes para minimizar las consecuencias de un posible incendio”, subrayó.

Por su parte, el director provincial de Protección Ciudadana, Marcelo Carrión, remarcó la importancia de coordinar todos los recursos disponibles, tanto para el combate directo del fuego como para la logística y la atención de los afectados.

Del encuentro participaron funcionarios y técnicos de la Brigada Provincial de Lucha contra Incendios Forestales de la Secretaría de Bosques; Bomberos Voluntarios de Trevelin; Hospital de Trevelin; Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno; Policía del Chubut; Club de Radioaficionados; Parque Nacional Los Alerces; Grupo de Búsqueda y Rescate; además del secretario de Coordinación de Gabinete y los directores de Servicios Públicos y de Gobierno del municipio local.

