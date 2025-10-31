14°
Esquel, Argentina
Viernes 31 de Octubre de 2025
31 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Convocan a graduados del Instituto 809 a participar en la elección del nuevo Consejo Institucional

La votación se realizará el 7 de noviembre y permitirá elegir representantes para el período 2025-2027. Los egresados podrán empadronarse escaneando un código QR. 
Por Redacción Red43

El Instituto de Formación Docente N° 809 invita a sus graduados y graduadas a participar en la elección del nuevo Consejo Institucional correspondiente al período 2025-2027.

 

En esta instancia, los egresados podrán votar a quien representará al estamento de graduados dentro del Consejo.

 

Para participar, es necesario empadronarse previamente escaneando el código QR disponible en la convocatoria y completar el formulario con los datos personales.

 

El día de la elección, que se llevará a cabo el 7 de noviembre de 2025, los votantes deberán presentarse con su DNI en la sede Esquel o en el Anexo José de San Martín.

 

Desde la Junta Electoral del Instituto recordaron la importancia de la participación de los egresados en la vida institucional y pusieron a disposición el correo electrónico juntaelectoral809@gmail.com
 para consultas y dudas.

 

 

R.G.

 

