Convocan a graduados del Instituto 809 a participar en la elección del nuevo Consejo Institucional

El Instituto de Formación Docente N° 809 invita a sus graduados y graduadas a participar en la elección del nuevo Consejo Institucional correspondiente al período 2025-2027.

En esta instancia, los egresados podrán votar a quien representará al estamento de graduados dentro del Consejo.

Para participar, es necesario empadronarse previamente escaneando el código QR disponible en la convocatoria y completar el formulario con los datos personales.

El día de la elección, que se llevará a cabo el 7 de noviembre de 2025, los votantes deberán presentarse con su DNI en la sede Esquel o en el Anexo José de San Martín.

Desde la Junta Electoral del Instituto recordaron la importancia de la participación de los egresados en la vida institucional y pusieron a disposición el correo electrónico juntaelectoral809@gmail.com

para consultas y dudas.

R.G.