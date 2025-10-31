14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 31 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
31 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Avanza la pavimentación de la calle 25 de Mayo

El secretario de Espacios Públicos, Juan Ripa, supervisó los trabajos de hormigonado en la calle 25 de Mayo. Los trabajos buscan mejorar la conectividad y la fluidez del tránsito en la zona.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El secretario de Espacios Públicos, Juan Ripa, estuvo en la mañana de hoy viernes 32 de octubre monitoreando el avance en la obra pavimentación de calles 25 de mayo y Alsina. 

 


Según comentó, la obra avanza de a 25 metros aproximadamente por día: “Se hizo todo lo que es el movimiento del suelo, la compactación, y hoy ya comenzamos con el trabajo de hormigonado, los primeros 25 metros”.

 


Respecto a la continuidad del pavimento en esa zona, Ripa aseguró: “Se prevé el hormigonado desde Alsina hasta Don Bosco, una obra muy esperada desde hace muchísimo tiempo por todos los vecinos, va a terminar de conectar la calle 25 de Mayo con la avenida Don Bosco, lo cual nos asegura la mayor fluidez en el tránsito. Y bueno, el martes seguiremos. Lo vamos a ir haciendo de a tramos de a 25 metros, con lo cual creemos que ya en 10, 15 días -de acuerdo también a la provisión de hormigón, porque nosotros compramos el hormigón a empresas locales-, vamos a estar terminando con esta primera cuadra, y luego comenzaremos con el movimiento del suelo y la compactación de la segunda cuadra”.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Cuanto más te subestiman y te humillan, más Dios te exalta”
2
 Detuvieron a dos jóvenes por robar en feria barrial
3
 Tiene fecha el juicio por jurados del Homicidio de Colemil
4
 Suspenden la fecha del juicio en Corcovado por disputa de la personalidad de la víctima
5
 Vacunación y prevención de enfermedades crónicas en la Feria de Salud de Esquel
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -