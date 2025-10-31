Avanza la pavimentación de la calle 25 de Mayo

El secretario de Espacios Públicos, Juan Ripa, estuvo en la mañana de hoy viernes 32 de octubre monitoreando el avance en la obra pavimentación de calles 25 de mayo y Alsina.



Según comentó, la obra avanza de a 25 metros aproximadamente por día: “Se hizo todo lo que es el movimiento del suelo, la compactación, y hoy ya comenzamos con el trabajo de hormigonado, los primeros 25 metros”.



Respecto a la continuidad del pavimento en esa zona, Ripa aseguró: “Se prevé el hormigonado desde Alsina hasta Don Bosco, una obra muy esperada desde hace muchísimo tiempo por todos los vecinos, va a terminar de conectar la calle 25 de Mayo con la avenida Don Bosco, lo cual nos asegura la mayor fluidez en el tránsito. Y bueno, el martes seguiremos. Lo vamos a ir haciendo de a tramos de a 25 metros, con lo cual creemos que ya en 10, 15 días -de acuerdo también a la provisión de hormigón, porque nosotros compramos el hormigón a empresas locales-, vamos a estar terminando con esta primera cuadra, y luego comenzaremos con el movimiento del suelo y la compactación de la segunda cuadra”.