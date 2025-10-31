13°
Chubut acompaña la implementación del Relevamiento Nacional de Personal Educativo

Comenzará el 10 de noviembre y permitirá a cada docente y no docente del sistema educativo completar su propio cuestionario a través de MiArgentina o del sitio web oficial del ReNPE. 
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación del Chubut trabaja en la implementación del relevamiento impulsado por la Secretaría de Educación de la Nación, que iniciará el 10 de noviembre y permitirá a cada docente y no docente del sistema educativo completar su propio cuestionario a través de MiArgentina o del sitio web oficial del ReNPE.

 

El Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), aprobado por el Consejo Federal de Educación mediante la Resolución CFE N.° 478/24, continúa avanzando en la provincia del Chubut en el marco de la Red Federal de Información Educativa (RedFIE).

 

A partir del 10 de noviembre, cada trabajador y trabajadora de la educación, tanto docente como no docente, que se desempeñe en instituciones de gestión estatal, privada o social cooperativa, podrá completar su cuestionario personal a través de la aplicación MiArgentina o del sitio web oficial del ReNPE (https://argentina.gob.ar/renpe).

 

El relevamiento permitirá reunir información precisa sobre la formación, las trayectorias laborales, las funciones y condiciones de trabajo, así como sobre datos sociodemográficos, prácticas pedagógicas, actividades de cuidado y consumos culturales del personal educativo.

 

Un registro federal para fortalecer la gestión educativa

 

Toda la información recopilada será incorporada al módulo de cargos y personal del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), con el objetivo de construir un registro nacional actualizado y representativo del personal educativo argentino.

 

Este registro servirá como base para el diseño y la implementación de políticas públicas orientadas a la mejora continua del sistema educativo, garantizando la planificación con datos confiables y una gestión más equitativa y eficiente.

 

El Ministerio de Educación del Chubut reafirma su compromiso con una gestión educativa basada en la evidencia y en la cooperación federal, acompañando las acciones que promuevan una educación de calidad y el fortalecimiento del derecho a la educación en todo el territorio provincial y nacional.

 

 

R.G.

 

 

