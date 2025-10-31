Las manos atadas y brutalmente golpeada: así mataron a una jubilada para robarle

Una jubilada de 81 años fue encontrada asesinada en su vivienda de la calle Urquiza al 1100. El hallazgo ocurrió luego de que su familia perdiera contacto con ella durante varios días.

La mujer fue identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga. Según informaron fuentes judiciales, el cuerpo presentaba signos de violencia y tenía las manos atadas, lo que llevó a la fiscalía a investigar el hecho como un homicidio criminis causa en ocasión de robo.

Fuentes policiales confirmaron que el cadáver de la mujer fue encontrado este miércoles. Estaba atada sobre una silla y con manchas de sangre, producto de los salvajes golpes que le dieron.

El macabro descubrimiento en la localidad bonaerense de Acassuso, partido de San Isidro, fue realizado por una sobrina de la víctima, quien decidió ingresar a la casa al no poder comunicarse. Al hacerlo, advirtió las puertas y ventanas forzadas, un importante desorden y, finalmente, el cuerpo de Rodríguez Iturriaga tendido en una de las habitaciones.

“Levantaron las persianas, seguramente. Había una persiana que la habrán levantado e ingresaron a la casa. Era la noche, estaba en pijama. Mientras robaban, la ataron de pies y manos, y la golpearon. Veía sangre, una cosa espantosa. Además, no se llevaron nada porque no había nada de valor”, agregó la sobrina.

Tras el aviso al 911, acudieron al lugar efectivos de la Comisaría 4ª de Barrancas de San Isidro, la DDI local y personal del Ministerio Público Fiscal, bajo las directivas del fiscal Patricio Ferrari.

La autopsia confirmó que la víctima llevaba varios días fallecida y que el crimen se habría producido durante la noche del sábado 25 de octubre. En el lugar del hecho, los investigadores incautaron herramientas que habrían sido utilizadas para forzar los accesos a la vivienda, reforzando la hipótesis de un robo seguido de muerte.