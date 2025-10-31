Clima: Viernes 31 con máxima de 13°C, cielo nuboso y fuerte viento en Esquel

Hoy viernes 31 de agosto en Esquel estará marcado por lluvias débiles en la madrugada y vientos intensos, con ráfagas que podrían alcanzar los 66 km/h durante la tarde.

La jornada comenzará con lluvias débiles (0.3 mm, 30% de probabilidad) y una temperatura mínima de 6°C (con sensación térmica de 5°C). A lo largo del día, el cielo pasará de nubes y claros a parcialmente nuboso, alcanzando una máxima de 13°C.

El viento será el factor dominante, soplando intensamente del Oeste con ráfagas que se incrementarán a lo largo de la tarde, llegando a un pico de 66 km/h cerca de las 17:00 hs.



Se recomienda precaución por el viento y la exposición solar, ya que el índice de radiación UV será Alto (6) al mediodía.



T.B



