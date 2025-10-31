Trevelin se prepara para un lanzamiento de temporada colmado de actividades para los pescadores deportivos

El pueblo del molino se prepara para vivir su primer lanzamiento de temporada de pesca deportiva 2025/2026. Con más de sesenta inscriptos, el inicio promete ser una verdadera fiesta para pescadores y aficionados, destacando el imponente entorno natural que rodea a la ciudad, con ríos y lagos que cada año atraen a miles de visitantes de distintas partes del mundo, especialmente de Estados Unidos.

La propuesta, impulsada por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, busca no solo fortalecer la actividad sino también fomentar las buenas prácticas y la capacitación en fly fishing, modalidad obligatoria en la mayoría de los ríos patagónicos.

Durante la última reunión del Ente Mixto, la iniciativa fue ampliamente valorada por su contribución al cuidado del recurso y por abrir nuevas oportunidades de formación para jóvenes interesados en desarrollarse como guías de pesca.

Este año, el Honorable Concejo Deliberante declaró a la pesca deportiva de interés municipal, reconociendo su relevancia para la economía local y su aporte a la identidad del destino. Con seis lodges de pesca dentro del ejido y una historia que se remonta a pioneras como Glenys Owen, Trevelin reafirma su lugar en el mapa patagónico de la pesca con mosca.

El lanzamiento contará con dos actividades centrales organizadas junto a la Asociación de Guías de Pesca de Chubut: una clínica de lanzamiento y una demostración de atado de moscas. Además, se proyecta incorporar cada año nuevas propuestas para todos los actores del sector.

La secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, agradeció el acompañamiento de la Asociación de Guías de Pesca del Chubut y de los comercios de Trevelin y Esquel que se sumaron a esta primera edición, subrayando la importancia de trabajar en conjunto para consolidar a la pesca deportiva como una experiencia de aprendizaje, respeto y disfrute de la naturaleza.

R.G.