14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 31 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
31 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin se prepara para un lanzamiento de temporada colmado de actividades para los pescadores deportivos

La ciudad se prepara para celebrar con más de sesenta inscriptos, actividades formativas y un fuerte compromiso con la conservación del entorno natural.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pueblo del molino se prepara para vivir su primer lanzamiento de temporada de pesca deportiva 2025/2026. Con más de sesenta inscriptos, el inicio promete ser una verdadera fiesta para pescadores y aficionados, destacando el imponente entorno natural que rodea a la ciudad, con ríos y lagos que cada año atraen a miles de visitantes de distintas partes del mundo, especialmente de Estados Unidos.

 

La propuesta, impulsada por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, busca no solo fortalecer la actividad sino también fomentar las buenas prácticas y la capacitación en fly fishing, modalidad obligatoria en la mayoría de los ríos patagónicos.

 

Durante la última reunión del Ente Mixto, la iniciativa fue ampliamente valorada por su contribución al cuidado del recurso y por abrir nuevas oportunidades de formación para jóvenes interesados en desarrollarse como guías de pesca.

 

Este año, el Honorable Concejo Deliberante declaró a la pesca deportiva de interés municipal, reconociendo su relevancia para la economía local y su aporte a la identidad del destino. Con seis lodges de pesca dentro del ejido y una historia que se remonta a pioneras como Glenys Owen, Trevelin reafirma su lugar en el mapa patagónico de la pesca con mosca.

 

El lanzamiento contará con dos actividades centrales organizadas junto a la Asociación de Guías de Pesca de Chubut: una clínica de lanzamiento y una demostración de atado de moscas. Además, se proyecta incorporar cada año nuevas propuestas para todos los actores del sector.

 

La secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, agradeció el acompañamiento de la Asociación de Guías de Pesca del Chubut y de los comercios de Trevelin y Esquel que se sumaron a esta primera edición, subrayando la importancia de trabajar en conjunto para consolidar a la pesca deportiva como una experiencia de aprendizaje, respeto y disfrute de la naturaleza.

 

 

R.G.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Cuanto más te subestiman y te humillan, más Dios te exalta”
2
 Detuvieron a dos jóvenes por robar en feria barrial
3
 Tiene fecha el juicio por jurados del Homicidio de Colemil
4
 Suspenden la fecha del juicio en Corcovado por disputa de la personalidad de la víctima
5
 Vacunación y prevención de enfermedades crónicas en la Feria de Salud de Esquel
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -