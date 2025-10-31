16° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 31 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina El BolsónVenta de pescado frescoGolfo San Matías
31 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Vuelve la venta de pescado fresco: ¿Cuándo será y qué productos traerán?

Se llevará a cabo una nueva edición de la venta de pescado fresco proveniente del Golfo San Matías, a precios promocionales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El sábado 8 de noviembre, desde las 9 horas, se realizará una nueva edición de la venta de pescado rionegrino, organizada por la Secretaría de Producción y Empleo de la Municipalidad de El Bolsón.

 

El punto de encuentro será en la esquina de Onelli y Roca, frente a la Feria Franca, donde se montará el puesto con una amplia variedad de productos provenientes del Golfo San Matías.

 

 

Productos frescos y precios promocionales

 

El operativo incluirá merluza, cazuela de mariscos, hamburguesas de pescado, langostinos y mejillones, todos frescos y envasados para consumo inmediato o congelado.

 

La venta es hasta agotar stock, y los productos se ofrecerán a precios promocionales, con la posibilidad de pagar con todos los medios, incluyendo tarjetas y medios electrónicos.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Cuanto más te subestiman y te humillan, más Dios te exalta”
2
 Detuvieron a dos jóvenes por robar en feria barrial
3
 Tiene fecha el juicio por jurados del Homicidio de Colemil
4
 Suspenden la fecha del juicio en Corcovado por disputa de la personalidad de la víctima
5
 Vacunación y prevención de enfermedades crónicas en la Feria de Salud de Esquel
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -