Vuelve la venta de pescado fresco: ¿Cuándo será y qué productos traerán?

El sábado 8 de noviembre, desde las 9 horas, se realizará una nueva edición de la venta de pescado rionegrino, organizada por la Secretaría de Producción y Empleo de la Municipalidad de El Bolsón.

El punto de encuentro será en la esquina de Onelli y Roca, frente a la Feria Franca, donde se montará el puesto con una amplia variedad de productos provenientes del Golfo San Matías.

Productos frescos y precios promocionales

El operativo incluirá merluza, cazuela de mariscos, hamburguesas de pescado, langostinos y mejillones, todos frescos y envasados para consumo inmediato o congelado.

La venta es hasta agotar stock, y los productos se ofrecerán a precios promocionales, con la posibilidad de pagar con todos los medios, incluyendo tarjetas y medios electrónicos.

O.P.