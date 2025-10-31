15°
Comarca Andina, Argentina
Viernes 31 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina centenario El Bolsón Convocatoria Artistas
31 de Octubre de 2025
comarca-andina
Por Redacción Red43

El Bolsón busca artistas para ser parte de la celebración del histórico Centenario

La localidad de El Bolsón cumple 100 años y convoca a artistas de todas las disciplinas a participar en la programación del Centenario 2026. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de noviembre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La localidad de El Bolsón se prepara para celebrar 100 años de historia y convoca a artistas de todas las disciplinas a formar parte de una programación especial que se desarrollará en distintos espacios culturales y públicos durante enero de 2026.

 

La iniciativa busca reflejar la diversidad y fuerza cultural del pueblo, invitando a músicos, bailarines, actores, escritores, artistas visuales, cineastas, diseñadores, performers y más, a presentar propuestas creativas que dialoguen con el territorio, celebren la historia y proyecten el futuro.

 

 

Cómo participar

 

Las personas interesadas deberán inscribirse a través del formulario oficial disponible en https://acortar.link/Dic1Vj antes del 15 de noviembre de 2025.

 

Requisitos

 

  • Ser residente de El Bolsón o contar con un vínculo artístico con la localidad.

     

  • Presentar una propuesta original que se pueda desarrollar en espacios culturales o públicos durante enero de 2026.

     

 

O.P.

 

