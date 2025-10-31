El Bolsón busca artistas para ser parte de la celebración del histórico Centenario

La localidad de El Bolsón se prepara para celebrar 100 años de historia y convoca a artistas de todas las disciplinas a formar parte de una programación especial que se desarrollará en distintos espacios culturales y públicos durante enero de 2026.

La iniciativa busca reflejar la diversidad y fuerza cultural del pueblo, invitando a músicos, bailarines, actores, escritores, artistas visuales, cineastas, diseñadores, performers y más, a presentar propuestas creativas que dialoguen con el territorio, celebren la historia y proyecten el futuro.

Cómo participar

Las personas interesadas deberán inscribirse a través del formulario oficial disponible en https://acortar.link/Dic1Vj antes del 15 de noviembre de 2025.

Requisitos

Ser residente de El Bolsón o contar con un vínculo artístico con la localidad.

Presentar una propuesta original que se pueda desarrollar en espacios culturales o públicos durante enero de 2026.

