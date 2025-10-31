Detuvieron a un hombre con doble pedido de captura en un control policial

Un control de identificación vehicular y de personas realizado este jueves por la Policía del Chubut, en jurisdicción de la Comisaría de Cushamen, derivó en la detención de un hombre con dos pedidos de captura vigentes en la provincia de Río Negro.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 13 horas sobre la Ruta Provincial Nº 4, a unos 25 kilómetros del ejido urbano, cuando efectivos policiales observaron a un masculino que mostraba signos de desorientación y dificultades para brindar datos coherentes sobre su identidad y procedencia.

Pedido de captura desde Bariloche y General Roca

Tras ser identificado, el sistema policial confirmó que el sujeto (cuyas iniciales son J.P.C.) poseía un pedido de captura y detención vigente emitido por la Oficina Judicial III Circunscripción de Río Negro, con asiento en Bariloche.

Además, tenía una segunda orden de detención emanada del Tribunal Oral Federal de General Roca, a cargo del Dr. Diego Martín Paolini.

Fue hospitalizado por deshidratación

Los efectivos policiales notaron que el individuo se encontraba inestable y con signos de deshidratación, por lo que dispusieron su traslado al hospital.

En el centro de salud fue asistido por personal médico y quedó en observación con custodia policial, hasta ser dado de alta. Una vez estabilizado, será trasladado a la comisaría, donde permanecerá detenido hasta la audiencia de control correspondiente.

