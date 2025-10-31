Trevelin recibe a la cantautora Nadia Larcher

Este sábado 1 de noviembre en Arcos al Sur (Roca 528), Trevelin, a las 21 horas, habrá un especial encuentro musical con la visita de Nadia Larcher a la región.

La cantautora andalgalense presenta en la Patagonia su primer disco de canciones propias, Trinar - La Flor.

Un disco de agradecimiento a la fuerza de las abuelas y las madres que son árbol, flor y fruto de nuestro presente, trino de nuestras historias.

Acompañada por los músicos consagrados Pedro Rossi y Andrés Pilar, este disco es la puerta de entrada al universo más personal de Nadia, nutrido por voces ancestrales y modernas.

Integrante de Triangula y Don Olimpio, Nadia se ha consagrado como una artista sin fronteras y recorre actualmente los escenarios de Europa con la obra performática “Último Helecho”.

En 2025 ha sido reconocida por la Fundación Kónex como artista solista de folklore.

Entradas a 20 mil pesos: https://www.boletera.com.ar/elbrito92/nadia-larcher-concierto-trevelin-595

SL