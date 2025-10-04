Atención Esquel: abierta la convocatoria para los Juegos Culturales Chubutenses

Comenzaron las instancias selectivas de los Juegos Culturales Chubutenses 2025. La propuesta convoca a jóvenes de entre 12 y 18 años en diversas disciplinas artísticas. A partir de estas instancias, se conocerán quienes representarán a sus ciudades en la final.

La propuesta está dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años provenientes de escuelas, clubes, ONGs, sociedades de fomento, centros vecinales e instituciones de la sociedad civil, y contempla categorías Sub 15, Sub 18 y Única, según la disciplina.

El programa incluye disciplinas individuales como canto solista, solista instrumental, freestyle, fotografía, pintura, dibujo, dibujo digital, cuento, poesía, video minuto, teatro unipersonal, solista de danza extranjera, solista de danza estilizada, malambo e historieta, y disciplinas grupales como pareja de danza tradicional argentina, pareja de danza folklórica estilizada, pareja de danza extranjera, malambo en yunta, conjunto musical y teatro grupal, permitiendo a cada participante competir en más de una disciplina y fomentando el intercambio cultural entre jóvenes de distintas localidades.

Las bases y condiciones se pueden adquirir en Esquel en el Centro de Copiado y en Fotocopiadora 007.

SL