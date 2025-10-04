Vendía droga en plazas y cerca de escuelas en Esquel y fue detenido

Ayer viernes siendo alrededor de las 08:30 horas, el personal policial de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales con asiento en la ciudad de Esquel, procedió a diligenciar una Orden de Allanamiento, Registro Domiciliario, Requisa Personal y Secuestro, autorizada por el Juzgado Federal, en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley 23.737 – Comercio de estupefacientes al menudeo-.

La investigación fue llevada adelante por el personal policial y la Unidad Fiscal Descentralizada de la ciudad de Esquel a cargo del Dr. Santiago Roldan.

La diligencia procesal tuvo lugar en una vivienda ubicada en un sector del Barrio Ceferino de la ciudad de Esquel, donde personal policial procedió a identificar al principal investigado de la causa, (una persona mayor de edad, de sexo masculino, oriundo de la ciudad de Puerto Madryn).

Esta persona fue documentada comercializando sustancias prohibidas en cercanías a establecimientos educativos (escuelas) y espacios públicos (plazas) de la ciudad, evidenciando actividad reconocida como micro trafico y/o menudeo de estupefacientes.

La diligencia referido arrojo resultado POSITIVO, procediéndose al SECUESTRO de CANNABIS fraccionada y dispuesta para la venta, BALANZAS digitales, DINERO en efectivo, TELEFONO celular.

La detección de estos elementos, permiten a los investigadores sostener y confirmar la hipótesis delictual investigada, procediéndose a DESARTICULAR UN PUNTO DE VENTA DE ESTUPEFACIENTES al “MENUDEO” en esta ciudad.

DISPOSICIONES JUDICIALES: En este segundo procedimiento, denominado “BALTASAR” Las autoridades Federales intervinientes dispusieron el secuestro de la totalidad de los elementos encontrados y la imputación en libertad de la causante, quedando supeditada a futuros llamamientos a la justicia.

PERSONAL INTERVINIENTE: Se contó con la destaca colaboración del personal del Grupo de Respuesta Inmediata y la Sección Especial Guardia Infanteria, quienes realizaron cobertura del procedimiento, el cual se desarrollo normalmente.

SL