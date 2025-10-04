El Taller de Anfitrión Turístico formó a 400 chubutenses

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, continúa trabajando con los municipios de toda la provincia en la capacitación constante del sector turístico.

En este contexto se desarrollaron los talleres de Anfitrión Turistico en el Parque Nacional Los Alerces y las localidades de Carrenleufú, Corcovado, Gobernador Costa y Rio Pico.

Importancia de la formación

La capacitación tiene por objetivo dar conocer el rol de anfitrión, visualizar la importancia de su rol y su tarea en la experiencia del visitante, entrenar habilidades fundamentales para dicho trabajo y conocer las características del sistema turístico.

Desde la cartera turística destacaron que en lo que va del 2025, este taller se llevó a cabo en trece localidades: Trelew, Rawson, Camarones, Río Mayo, Río Pico, Río Senguer, Los Altares, Las Plumas, Esquel, Parque Nacional Los Alerces, Corcovado, Carrenleufú, Gobernador Costa, capacitando así a más de 400 personas.