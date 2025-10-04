Esquel, Argentina
Sabado 04 de Octubre de 2025
04 de Octubre de 2025
El Taller de Anfitrión Turístico formó a 400 chubutenses

La nueva capacitación, tuvo lugar en la Cordillera y ya llegó a 13 localidades de la provincia en lo que va del año.
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, continúa trabajando con los municipios de toda la provincia en la capacitación constante del sector turístico.

 

 

En este contexto se desarrollaron los talleres de Anfitrión Turistico en el Parque Nacional Los Alerces y las localidades de Carrenleufú, Corcovado, Gobernador Costa y Rio Pico.

 

 

Importancia de la formación

 

 

La capacitación tiene por objetivo dar conocer el rol de anfitrión, visualizar la importancia de su rol y su tarea en la experiencia del visitante, entrenar habilidades fundamentales para dicho trabajo y conocer las características del sistema turístico.

 

 

Desde la cartera turística destacaron que en lo que va del 2025, este taller se llevó a cabo en trece localidades: Trelew, Rawson, Camarones, Río Mayo, Río Pico, Río Senguer, Los Altares, Las Plumas, Esquel, Parque Nacional Los Alerces, Corcovado, Carrenleufú, Gobernador Costa, capacitando así a más de 400 personas.

 

