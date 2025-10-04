Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 04 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
04 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Traían droga en un colectivo hacia Esquel y fueron detenidos

Provenían de la comarca andina y fueron detenidos en un operativo en Ruta 40.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con la Intervención de la Sede Fiscal Descentralizada a/c Dr. Santiago Roldan , el jueves a las 19:40 horas aprox.,  en circunstancias que el personal de la Sección Antinarcóticos Esquel, dependiente del área drogas  Rawson procedió a controlar sobre ruta nacional Nº 40, con el Can detector de drogas,  el equipaje de pasajeros que se transportaban en  ómnibus de larga distancia con destino a la ciudad de Esquel.

 

El perro adiestrado procede a efectuar (02) marcaciones positivas sobre equipajes de dos personas mayores de edad, provenientes de la Comarca Andina del Paralelo 42.

 

Ante tal situacion, se dio conocimiento a la Sede Fiscal Descentralizada Esquel, solicitando ordenes de requisas, las cuales fueron autorizadas, arrojando como resultado las mismas, el hallazgo y SECUESTRO de CANNABIS en diferentes estados -cigarrillos de manufacturación casera – envoltorios de nylon con la misma sustancia-. Conforme disposición judiciales, se labraron actuaciones de rigor por infracción a la ley 23.737, continuando  en libertad las personas involucradas. 

 


 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Vendía droga en plazas y cerca de escuelas en Esquel y fue detenido
2
 Traían droga en un colectivo hacia Esquel y fueron detenidos
3
 Ya están confirmados los 36 equipos que participarán en la Copa Challenger de Newcom en Trevelin
4
 Banco del Chubut lanza nueva herramienta para reestructurar deudas de sus clientes
5
 Turismo: Viajeros de la Ruta 40 tendrán un nuevo punto de sellado oficial en Esquel
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
3
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
4
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
5
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -