Traían droga en un colectivo hacia Esquel y fueron detenidos

Con la Intervención de la Sede Fiscal Descentralizada a/c Dr. Santiago Roldan , el jueves a las 19:40 horas aprox., en circunstancias que el personal de la Sección Antinarcóticos Esquel, dependiente del área drogas Rawson procedió a controlar sobre ruta nacional Nº 40, con el Can detector de drogas, el equipaje de pasajeros que se transportaban en ómnibus de larga distancia con destino a la ciudad de Esquel.

El perro adiestrado procede a efectuar (02) marcaciones positivas sobre equipajes de dos personas mayores de edad, provenientes de la Comarca Andina del Paralelo 42.

Ante tal situacion, se dio conocimiento a la Sede Fiscal Descentralizada Esquel, solicitando ordenes de requisas, las cuales fueron autorizadas, arrojando como resultado las mismas, el hallazgo y SECUESTRO de CANNABIS en diferentes estados -cigarrillos de manufacturación casera – envoltorios de nylon con la misma sustancia-. Conforme disposición judiciales, se labraron actuaciones de rigor por infracción a la ley 23.737, continuando en libertad las personas involucradas.



