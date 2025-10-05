Quedan solo cuatro lugares para participar en el Torneo de Fútbol Infantil en Paso de Indios

Quedan apenas 5 días para que arranque una nueva edición del Torneo de la Meseta de Fútbol Infantil, torneo que se jugará en dos canchas simultáneas en la localidad de Paso de Indios.

Según lo informó Patricio Ñanculeo, uno de los organizadores de este torneo, quedan dos lugares para la categoría 2013/2014 y otras dos vacantes para la divisional 2017/2018, es decir la más pequeña del campeonato.

El torneo se llevará a cabo desde el viernes 10 (feriado) hasta el domingo 12 de octubre tanto en el Gimnasio Municipal de Paso de Indios, como en la cancha de césped sintético (con luz artificial) que se encuentra pegado al mismo gimnasio, más precisamente al lado del albergue.

Las inscripciones tienen un costo de 60 mil pesos por equipo y además deberán pagar el costo de arbitraje (por partido y por equipo, es de 11 mil pesos).

Habrá premios, en dinero en efectivo, para los dos primeros de cada categoría, donde el campeón se hará acreedor a 100 mil pesos, además de un trofeo; en tanto el escolta se llevará otros 60 mil pesos y el trofeo.

Claro que estará en juego una Copa Challenger que será para la institución que tenga más puntos en la sumatoria de todas las categorías.

Los clubes anotados, algunos con varias categorías, son los siguientes: Manchester de Trelew, Los Pumas de Trelew, Titanes de Gobernador Costa, Tamo Activo de Las Plumas, Estrella Futsal de Paso del Sapo, Pulguitas de Paso del Sapo, Costanera Sur de José de San Martin, la Escuela Municipal de Rio Pico, Las Leonas de Rio Pico, 28 de Junio de Esquel, además de los locales de Futbol Club Paso de Indios.

Este torneo tendrá la cobertura periodística de este medio y también una importante cantidad de partidos serán transmitidos a través de un canal de youtube.

Los clubes interesados en conocer cuestiones reglamentarias, temas de alojamiento, comidas e inscripciones, podrán comunicarse al wasap +54 9 280 487-9375 (Patricio).