18°
18° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 08 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina FeriaArte gráficoLago Puelo
08 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Arte, talleres y música: Todo listo para la 3° Feria de Arte Gráfico

La Comarca Andina se prepara para la 3° Feria de Arte Gráfico, con más de 25 artistas locales y la participación de invitados especiales de Bariloche y Esquel. Entrada libre y gratuita.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Dirección de Cultura y Deportes – Departamento de Juventud de Lago Puelo invita a participar de esta jornada dedicada al arte gráfico, que contará con la presencia de más de 25 artistas locales, además de invitados especiales provenientes de Bariloche y Esquel.

 

La propuesta invita a disfrutar de una variedad de actividades creativas y culturales, entre ellas: pintura en vivo con Juano Beni y Ale Giusto, miniworkshop de encuadernación a cargo de Pablo Corral, taller de sellos con Gise Caminos, presentación del juego de mesa “Mafia”, creación de Nico Nigsar, y DJ set a cargo de Anglo Argento.

 

 

Entrada libre y gratuitaMás información en la cuenta: @feriagrafica.lagopuelo

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Habrá un corte de energía que durará dos horas para mantenimiento en zona urbana
2
 La Fiscalía de Esquel entregó la llave de la casa de Ana Calfín a su familia
3
 Corte de energía este miércoles: Qué zonas estarán sin luz, a qué hora y por qué
4
 El Salesiano fomenta la participación política en sus alumnos ante las próximas elecciones nacionales
5
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
5
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -