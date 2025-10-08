Arte, talleres y música: Todo listo para la 3° Feria de Arte Gráfico

La Dirección de Cultura y Deportes – Departamento de Juventud de Lago Puelo invita a participar de esta jornada dedicada al arte gráfico, que contará con la presencia de más de 25 artistas locales, además de invitados especiales provenientes de Bariloche y Esquel.

La propuesta invita a disfrutar de una variedad de actividades creativas y culturales, entre ellas: pintura en vivo con Juano Beni y Ale Giusto, miniworkshop de encuadernación a cargo de Pablo Corral, taller de sellos con Gise Caminos, presentación del juego de mesa “Mafia”, creación de Nico Nigsar, y DJ set a cargo de Anglo Argento.

Entrada libre y gratuita. Más información en la cuenta: @feriagrafica.lagopuelo

O.P