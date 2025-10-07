Todo listo para el Oktoberfest 2025 en El Bolsón

Este fin de semana, El Bolsón se viste de fiesta para recibir el Oktoberfest 2025, un evento que combina lo mejor de la cultura cervecera y la gastronomía local, junto con espectáculos en vivo y actividades para toda la comunidad.

La celebración, organizada en conjunto por el sector público y los emprendedores locales, se desarrollará el viernes 10 y sábado 11 de octubre en la calle Onelli, con horario de 12 a 22 horas.

Música y shows en vivo

El festival contará con una grilla diversa de artistas comarcales, entre los que se encuentra el Ballet municipal, Chuck Perris, Arte y Tradición, Aye y Los Catadores de Lirios, Adrián Vivas, Poker Face, Esencia Rural, El Cañal, Rauly Díaz Carabajal, Recorriendo Mil Caminos, Seba Rivera Arguello, La Bolsoneta y Sex Appeal. Además, DJ Moncho se encargará de la musicalización.

Cultura cervecera y gastronomía

Se podrá disfrutar de una amplia oferta de cervezas artesanales y propuestas culinarias de emprendedores de la Comarca.

El Secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Nicolás Ditschensky, remarcó la articulación público-privada que permitió organizar el evento:

“Destaco el impecable trabajo de los organizadores del sector privado. Seguimos con la articulación público-privada a pedido del intendente Pogliano”.

O.P.