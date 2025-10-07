17°
Comarca Andina, Argentina
Martes 07 de Octubre de 2025
07 de Octubre de 2025
Todo listo para el Oktoberfest 2025 en El Bolsón

El festival se realizará el viernes 10 y sábado 11 de octubre, ofreciendo cervezas artesanales, gastronomía local y espectáculos en vivo.
Este fin de semana, El Bolsón se viste de fiesta para recibir el Oktoberfest 2025, un evento que combina lo mejor de la cultura cervecera y la gastronomía local, junto con espectáculos en vivo y actividades para toda la comunidad.

 

La celebración, organizada en conjunto por el sector público y los emprendedores locales, se desarrollará el viernes 10 y sábado 11 de octubre en la calle Onelli, con horario de 12 a 22 horas.

 

Música y shows en vivo

 

El festival contará con una grilla diversa de artistas comarcales, entre los que se encuentra el Ballet municipal, Chuck Perris, Arte y Tradición, Aye y Los Catadores de Lirios, Adrián Vivas, Poker Face, Esencia Rural, El Cañal, Rauly Díaz Carabajal, Recorriendo Mil Caminos, Seba Rivera Arguello, La Bolsoneta y Sex Appeal. Además, DJ Moncho se encargará de la musicalización.

 

Cultura cervecera y gastronomía

Se podrá disfrutar de una amplia oferta de cervezas artesanales y propuestas culinarias de emprendedores de la Comarca.

 

 

El Secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Nicolás Ditschensky, remarcó la articulación público-privada que permitió organizar el evento:

 

“Destaco el impecable trabajo de los organizadores del sector privado. Seguimos con la articulación público-privada a pedido del intendente Pogliano”.

 

 

 

