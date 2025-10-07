15°
15° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 07 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
07 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Salesiano fomenta la participación política en sus alumnos ante las próximas elecciones nacionales

La iniciativa, surgida desde la biblioteca escolar, buscó informar a los jóvenes sobre la boleta única, la modalidad de votación y la importancia de su participación optativa en las próximas elecciones nacionales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Colegio Salesiano de la ciudad llevó a cabo una jornada de conversatorio político dirigida a estudiantes de sexto año, con el objetivo de brindar información clara sobre las novedades que implican la próxima instancia de votación a nivel nacional. La iniciativa fue impulsada por el equipo de la biblioteca escolar como un proyecto de extensión institucional.

 

 

Jonathan Quilodran, Director del Colegio Salesiano, explicó que el conversatorio surgió como respuesta al desconocimiento y el interés de los jóvenes ante el proceso electoral.

 

 

 

Enfoque en la formación ciudadana

 

La actividad se centró en los estudiantes de sexto año, con una participación destacada de la modalidad de Ciencias Sociales, quienes tienen una mayor carga horaria en formación ciudadana y participación política.

 

 

"Surgió desde el mismo interés de los chicos, del desconocimiento que había sobre qué implicaba esta instancia de votación, por qué ahora votar, qué se vota, y cuál era la importancia real de la participación de ellos, considerando que esta instancia en la que ellos votan quizás por primera vez, muchos de ellos, es optativa", señaló Quilodran.

 

 

El conversatorio abordó las novedades del proceso, incluyendo el uso de la boleta única y la modalidad que implicará la elección.

 

 

Integración curricular y asistencia de otras escuelas

 

El Director destacó que, una vez finalizado el encuentro, el equipo docente que organizó la jornada retomará los temas en las clases para integrar el contenido a la currícula que se desarrolla.

 

 

Además, resaltó la buena recepción que tuvo la actividad, que logró convocar no solo a los estudiantes del colegio, sino también a alumnos de otras instituciones educativas. "Verdaderamente creo que se llevaron por lo menos datos, información, ideas más claras sobre lo que va a suceder ahora en octubre a nivel nacional", concluyó Quilodran.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sorpresivo cambio del Gobierno: El feriado de octubre se traslada y recupera su nombre
2
 El Municipio de Esquel se compromete con el embellecimiento edilicio de la Escuela N° 112
3
 Incendio vehicular: Una camioneta fue consumida por las llamas
4
 Milei mezcló política y rock en la presentación de su libro en el Movistar Arena
5
 Costantini adquiere el terreno del Portal Palermo por USD 127 millones y proyecta un distrito de usos mixtos
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
5
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -