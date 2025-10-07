El Salesiano fomenta la participación política en sus alumnos ante las próximas elecciones nacionales

El Colegio Salesiano de la ciudad llevó a cabo una jornada de conversatorio político dirigida a estudiantes de sexto año, con el objetivo de brindar información clara sobre las novedades que implican la próxima instancia de votación a nivel nacional. La iniciativa fue impulsada por el equipo de la biblioteca escolar como un proyecto de extensión institucional.

Jonathan Quilodran, Director del Colegio Salesiano, explicó que el conversatorio surgió como respuesta al desconocimiento y el interés de los jóvenes ante el proceso electoral.

Enfoque en la formación ciudadana

La actividad se centró en los estudiantes de sexto año, con una participación destacada de la modalidad de Ciencias Sociales, quienes tienen una mayor carga horaria en formación ciudadana y participación política.

"Surgió desde el mismo interés de los chicos, del desconocimiento que había sobre qué implicaba esta instancia de votación, por qué ahora votar, qué se vota, y cuál era la importancia real de la participación de ellos, considerando que esta instancia en la que ellos votan quizás por primera vez, muchos de ellos, es optativa", señaló Quilodran.

El conversatorio abordó las novedades del proceso, incluyendo el uso de la boleta única y la modalidad que implicará la elección.

Integración curricular y asistencia de otras escuelas

El Director destacó que, una vez finalizado el encuentro, el equipo docente que organizó la jornada retomará los temas en las clases para integrar el contenido a la currícula que se desarrolla.

Además, resaltó la buena recepción que tuvo la actividad, que logró convocar no solo a los estudiantes del colegio, sino también a alumnos de otras instituciones educativas. "Verdaderamente creo que se llevaron por lo menos datos, información, ideas más claras sobre lo que va a suceder ahora en octubre a nivel nacional", concluyó Quilodran.

F.P