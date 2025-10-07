Habrá un corte de energía que durará dos horas para mantenimiento en zona urbana

Corte de Energía Eléctrica en la ciudad de Esquel.

Se realizara un corte en el suministro eléctrico para mantenimiento de sub-estación transformadora y poda preventiva en Media Tensión en zona urbana.

Miércoles 08 del corriente



11:00 a 13:00 hs

📍Barrio Laderas del Sol

📍Desde calle Pasteur hasta calle Perito Moreno entre Rivadavia y Av. Ameghino.

📍Desde Av. Irigoyen hasta calle Mitre entre Av. Ameghino y Costanera

📍Bº Ceferino desde Costanera hasta Rio Negro, entre La pampa y Las Buitreras.

F.P