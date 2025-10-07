11°
Martes 07 de Octubre de 2025
07 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Habrá un corte de energía que durará dos horas para mantenimiento en zona urbana

La medida se debe a la poda preventiva y el mantenimiento en sub-estaciones. Se detallan las calles y sectores que se verán afectados.
Corte de Energía Eléctrica en la ciudad de Esquel.

 

 

Se realizara un corte en el suministro eléctrico para mantenimiento de sub-estación transformadora y poda preventiva en Media Tensión en zona urbana.

 

 

 Miércoles 08 del corriente

 


11:00 a 13:00 hs

 

 

📍Barrio Laderas del Sol
📍Desde calle Pasteur hasta calle Perito Moreno entre Rivadavia y Av. Ameghino. 
📍Desde Av. Irigoyen hasta calle Mitre entre Av. Ameghino y Costanera
📍Bº Ceferino desde Costanera hasta Rio Negro, entre La pampa y Las Buitreras. 

 

 

F.P

 

