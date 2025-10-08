¿Lloverá este miércoles? El cambio de tiempo llegaría hacia la noche

La jornada de este miércoles 8 de octubre comenzó con cielo parcialmente nublado y temperaturas cercanas a los 9 grados, luego de un martes que dejó una sensación más primaveral en la Comarca Andina. Pero el ingreso de un frente frío desde el oeste cambiará las condiciones hacia el final del día.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana y parte de la tarde el tiempo se mantendrá sin lluvias, con nubosidad variable y viento del oeste, que soplará con intensidad entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, motivo por el cual se emitió un alerta amarillo por viento.

La temperatura máxima rondará los 15 a 17 grados, aunque la sensación térmica descenderá con el avance de las ráfagas.

Recién hacia la noche, el SMN prevé el inicio de lluvias, algunas localmente fuertes, con una probabilidad de precipitación de 70 a 100%. Las precipitaciones acumuladas podrían superar los 30 milímetros en algunos sectores, y en zonas altas no se descarta la caída de lluvia y nieve mezcladas.

Alerta por viento (amarillo): ráfagas del oeste que podrían superar los 90 km/h durante la tarde.

Alerta por lluvia (amarillo): vigente para la noche, con precipitaciones fuertes y persistentes.

Una primavera que todavía no termina de arrancar

Aunque octubre avanza, la Comarca Andina sigue con temperaturas frescas y cielos inestables, sin lograr la continuidad de días templados propios de la estación. Ayer martes el clima dejó una pausa soleada y más amable, pero este miércoles retoma el perfil que predomina desde hace semanas.

O.P.