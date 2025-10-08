18°
18° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 08 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Corte de energíacholilaEpuyen
08 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Corte de energía este miércoles: Qué zonas estarán sin luz, a qué hora y por qué

Habrá interrupciones en el suministro eléctrico durante la jornada. El detalle de las zonas y los motivos, en esta nota.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Las personas que se encuentren en Epuyén y Cholila deberán tener en cuenta que este miércoles 8 de octubre, el servicio eléctrico se verá interrumpido durante dos horas, en el marco de un corte programado dispuesto por la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación del Gobierno del Chubut.

 

 

El corte se realizará entre las 15 y las 17 hs, con el objetivo de ejecutar tareas de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

 

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Habrá un corte de energía que durará dos horas para mantenimiento en zona urbana
2
 La Fiscalía de Esquel entregó la llave de la casa de Ana Calfín a su familia
3
 Corte de energía este miércoles: Qué zonas estarán sin luz, a qué hora y por qué
4
 El Salesiano fomenta la participación política en sus alumnos ante las próximas elecciones nacionales
5
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
5
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -