Corte de energía este miércoles: Qué zonas estarán sin luz, a qué hora y por qué

Las personas que se encuentren en Epuyén y Cholila deberán tener en cuenta que este miércoles 8 de octubre, el servicio eléctrico se verá interrumpido durante dos horas, en el marco de un corte programado dispuesto por la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación del Gobierno del Chubut.

El corte se realizará entre las 15 y las 17 hs, con el objetivo de ejecutar tareas de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

O.P.