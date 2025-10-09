10°
Esquel, Argentina
Jueves 09 de Octubre de 2025
09 de Octubre de 2025
La Secretaría de Turismo de Trevelin se capacita en idioma galés

Los trabajadores recibieron a Gruffyd  Madoc, de Menter Patagonia, un proyecto impulsado por la Asociación Galesa Argentina Cymdeithas Cymru Ariannin.
Esta semana la Secretaría de Turismo de Trevelin y sus Parajes recibió la visita de Gruffyd Madoc, quien compartió con el equipo una interesante capacitación sobre el idioma galés y distintas formas de aplicarlo en el trabajo cotidiano de información de la secretaría.

 

Gruffyd forma parte de Menter Patagonia, un proyecto impulsado por la Asociación Galesa Argentina Cymdeithas Cymru Ariannin, que desde hace años promueve actividades culturales en toda la Patagonia para mantener viva la lengua y las tradiciones.

 

Durante la jornada se pudo aprender sobre expresiones cotidianas, historia y curiosidades del idioma, además de conversar sobre cómo seguir fortaleciendo el vínculo cultural que nos une con Gales.

 

La Secretaría de Turismo agradeció su visita y la oportunidad de seguir aprendiendo sobre una parte tan valiosa de la identidad en la región.

 

