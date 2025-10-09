10°
Esquel, Argentina
Jueves 09 de Octubre de 2025
09 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Obras Públicas y Obras Particulares: continúa la retención de servicios

Los trabajadores de las áreas de Obras Públicas y Obras Particulares de la Municipalidad de Esquel resolvieron continuar con la retención de servicios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante este jueves por la mañana, el secretario general del SOEME y ZO, Antonio Osorio, junto al secretario de la Seccional Esquel, Tomás Ulloga, el delegado de Obras Públicas, Alexis Caneo, y la delegada de Obras Particulares, Karina Melin, mantuvieron una reunión con el intendente Matías Taccetta y el secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Ripa.

 

 

En el encuentro, que se extendió por más de dos horas, los representantes sindicales expusieron los principales reclamos del sector: falta de indumentaria de trabajo, categorías, deficiencias en el mantenimiento de la flota vehicular y carencia de herramientas. Además, manifestaron su preocupación por los problemas en el reloj de ingreso, que ha generado descuentos indebidos y perjuicios económicos para varios trabajadores.

 

 

“No tuvimos respuestas concretas. Nos dijeron que iban a analizar los reclamos y que, respecto al problema del reloj, debíamos esperar al regreso de la directora de Capital Humano, que se reincorpora el lunes”, explicó el delegado Alexis Caneo.

 

 

Asimismo, señaló que “el intendente nos dijo que la comunidad está contenta con el trabajo que hacemos en la calle, pero queremos que eso también se refleje en las condiciones laborales de los compañeros”.

 

 

Al finalizar la reunión con las autoridades, los delegados realizaron una asamblea con los empleados de Obras Públicas y Obras Particulares en el Área Operativa, donde informaron lo ocurrido. 

 

 

Por unanimidad, los trabajadores resolvieron mantener la retención de servicios hasta el lunes y convocar a Ripa a una nueva reunión para formalizar los compromisos mediante un acta firmada.

 

 

“Queremos que se comprometan a resolver las cuestiones básicas. La idea es volver a reunirnos el lunes con los trabajadores y con Ripa, para que se asuma el compromiso de solucionar los reclamos”, concluyó.

 

 

F.P

 

