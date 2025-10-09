13°
Comarca Andina, Argentina
09 de Octubre de 2025
09 de Octubre de 2025
Gran susto: Una camioneta derrapó y terminó volcada

El vehículo terminó de costado en una alcantarilla, generando una imagen impactante para quienes circulaban por la zona. 
Pasadas las 14:15 horas del miércoles, un llamado al 911 puso en conocimiento sobre un accidente en la subida de Márquez, en El Bolsón, donde una camioneta Fiat Toro Volcano había derrapado y terminado en una alcantarilla, volcada sobre el lado del acompañante.

 

 

Al llegar al sitio, los Bomberos Voluntarios de El Bolsón encontraron el vehículo con dos ocupantes en su interior: la conductora y su acompañante, quienes no presentaban lesiones.

 

 

 

 

