Gran susto: Una camioneta derrapó y terminó volcada

Pasadas las 14:15 horas del miércoles, un llamado al 911 puso en conocimiento sobre un accidente en la subida de Márquez, en El Bolsón, donde una camioneta Fiat Toro Volcano había derrapado y terminado en una alcantarilla, volcada sobre el lado del acompañante.

Al llegar al sitio, los Bomberos Voluntarios de El Bolsón encontraron el vehículo con dos ocupantes en su interior: la conductora y su acompañante, quienes no presentaban lesiones.

O.P.