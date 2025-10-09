Trevelin será sede de la final de Newcom tras convenio entre el Club Fontana y la Secretaría de Deportes

El Club Fontana y la Secretaría de Deportes de Trevelin oficializaron un acuerdo para que la fecha final del Torneo de Newcom Fontana se dispute en el Polideportivo Municipal de la localidad.

La firma del convenio se concretó hoy entre César Muñoz, presidente del Club Fontana, y Carlos Sainz, secretario de Deportes de Trevelin.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 12 de octubre en las instalaciones del Gimnasio Eduardo Bjerring, prometiendo una jornada de intensa actividad deportiva para la disciplina de Newcom.

F.P