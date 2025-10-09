Danza Española: Esquel será sede de una jornada intensiva con el Ballet Al-Andalus

La ciudad de Esquel será sede de una gran celebración de la Danza Española con la realización de la II Jornada Patagónica de Formación y la presentación del espectáculo "ECOS. Una visión de la Danza Española", a cargo del prestigioso Ballet Al-Andalus. El evento, organizado por el estudio DANZA PURA, se llevará a cabo el fin de semana del 18 y 19 de octubre de 2025.

La compañía regresa a Esquel tras una exitosa primera jornada realizada en septiembre de 2024, en el marco de su gira nacional.

Jornada de Formación Intensiva

Durante la mañana y tarde del sábado 18 y la mañana del domingo 19, se llevarán adelante clases intensivas abiertas a toda la comunidad en el Estudio Danza Pura (Av. Alvear 1742).

Las clases contarán con la participación de bailarinas del Ballet Al-Andalus, que llegan desde distintas provincias, y la participación especial de la maestra Silvina Pereyra.

El cronograma de formación incluye diversas disciplinas de la Danza Española:

Sábado 18 de octubre: Clases de Danza Clásica, Escuela Bolera (niveles de 8 a 11 años e Intermedio), Danza Estilizada, Flamenco Inicial y Folklore Gallego.

Domingo 19 de octubre: Clases de Danza Clásica, Flamenco Intermedio y Flamenco Nuevas Tendencias (Multinivel).

Las inscripciones a las clases pueden realizarse vía WhatsApp con Florencia Retamosa (+54 9 2945 597061) o Chela Fernández Belli (+54 9 11 6918-9880).

El Espectáculo "ECOS"

La jornada culminará el sábado 18 de octubre con la presentación del nuevo espectáculo "Ecos. Una visión de la Danza Española" a las 20:00 hs en el Auditorio Municipal de Esquel (Belgrano 330)

Once bailarinas, entre ellas la esquelense Florencia Retamosa , recorrerán en escena todas las versiones de la danza española: flamenco, folclore, estilizada, bolera y nuevas tendencias. El Ballet contará además con la presencia de la primera bailarina invitada Alejandra García Ocampo.

Las entradas para el espectáculo tienen un costo de $20.000. Están a la venta en el Estudio Danza Pura (Av. Alvear 1742), y las reservas se manejan a través de Florencia Retamosa (+54 9 2945 597061).

