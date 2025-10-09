10°
Danza Española: Esquel será sede de una jornada intensiva con el Ballet Al-Andalus

Organizado por Estudio Danza Pura, el evento incluye clases de Flamenco y Escuela Bolera, y la presentación del espectáculo "ECOS", que contará con la participación de la bailarina local Florencia Retamosa.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel será sede de una gran celebración de la Danza Española con la realización de la II Jornada Patagónica de Formación y la presentación del espectáculo "ECOS. Una visión de la Danza Española", a cargo del prestigioso Ballet Al-Andalus. El evento, organizado por el estudio DANZA PURA, se llevará a cabo el fin de semana del 18 y 19 de octubre de 2025.

 

 

La compañía regresa a Esquel tras una exitosa primera jornada realizada en septiembre de 2024, en el marco de su gira nacional.

 

 

Jornada de Formación Intensiva

 

Durante la mañana y tarde del sábado 18 y la mañana del domingo 19, se llevarán adelante clases intensivas abiertas a toda la comunidad en el Estudio Danza Pura (Av. Alvear 1742).

 

 

Las clases contarán con la participación de bailarinas del Ballet Al-Andalus, que llegan desde distintas provincias, y la participación especial de la maestra Silvina Pereyra.

 

 

El cronograma de formación incluye diversas disciplinas de la Danza Española:

 

 

Sábado 18 de octubre: Clases de Danza Clásica, Escuela Bolera (niveles de 8 a 11 años e Intermedio), Danza Estilizada, Flamenco Inicial y Folklore Gallego.

 

 

Domingo 19 de octubre: Clases de Danza Clásica, Flamenco Intermedio y Flamenco Nuevas Tendencias (Multinivel).

 

 

Las inscripciones a las clases pueden realizarse vía WhatsApp con Florencia Retamosa (+54 9 2945 597061) o Chela Fernández Belli (+54 9 11 6918-9880).

 

 

El Espectáculo "ECOS"

 

La jornada culminará el sábado 18 de octubre con la presentación del nuevo espectáculo "Ecos. Una visión de la Danza Española" a las 20:00 hs en el Auditorio Municipal de Esquel (Belgrano 330)

 

 

Once bailarinas, entre ellas la esquelense Florencia Retamosa , recorrerán en escena todas las versiones de la danza española: flamenco, folclore, estilizada, bolera y nuevas tendencias. El Ballet contará además con la presencia de la primera bailarina invitada Alejandra García Ocampo.

 

 

Las entradas para el espectáculo tienen un costo de $20.000. Están a la venta en el Estudio Danza Pura (Av. Alvear 1742), y las reservas se manejan a través de Florencia Retamosa (+54 9 2945 597061).

 

 

F.P

 

