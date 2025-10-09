Acto de los Rifleros: La municipalidad coordina la seguridad para garantizar una celebración "tranquila"

En preparación para la conmemoración del 140º aniversario de la llegada del Coronel Fontana y los Rifleros del Chubut al Valle 16 de Octubre, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes convocó a una reunión operativa de seguridad y logística. El objetivo es garantizar el orden y la seguridad del tradicional evento cívico-militar que se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre.

Del encuentro participaron diversas fuerzas e instituciones, incluyendo a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Bomberos Voluntarios, Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía del Chubut y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), lo que subraya el compromiso interinstitucional con la seguridad de la jornada.

Seguridad y logística en foco

Durante la reunión, se coordinaron aspectos cruciales como la seguridad, los cortes y desvíos de tránsito y el ordenamiento general de la celebración.

Mario Jones, secretario de Bromatología, Inspección, Higiene y Tránsito, explicó que la planificación está centrada en la comunidad. "Todo este operativo se planifica pensando en la seguridad de nuestros vecinos y en mantener el orden durante el desfile cívico-militar. Queremos que cada detalle esté cuidado para que la comunidad pueda disfrutar de esta celebración con tranquilidad", afirmó.

Invitación a participar y horarios

Por su parte, Silvana Ríos Jacobsen, coordinadora de Comunicación y Protocolo, confirmó los horarios tradicionales y extendió la invitación a toda la población:

El acto oficial comenzará a las 10:00 hs.

El desfile cívico-militar se estima que inicie a las 11:00 hs.

"Invitamos a todas las instituciones, agrupaciones, talleres y colectividades de Trevelin y sus parajes, a toda la comunidad, a sumarse a esta fecha tan significativa", señaló Ríos Jacobsen. Además, pidió a los vecinos seguir las redes sociales de la Municipalidad para obtener todas las novedades y detalles organizativos.

El trabajo conjunto de todas las instituciones busca replicar la "fluidez y calidez" de ediciones anteriores, garantizando un desarrollo seguro y organizado de esta significativa jornada histórica.

F.P