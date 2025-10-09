10°
Jueves 09 de Octubre de 2025
09 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Acto de los Rifleros: La municipalidad coordina la seguridad para garantizar una celebración "tranquila"

Autoridades municipales y fuerzas de seguridad trabajaron en la planificación de seguridad y desvíos. El operativo se centra en cuidar cada detalle para el desfile que contará con la participación de instituciones de toda la comarca.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En preparación para la conmemoración del 140º aniversario de la llegada del Coronel Fontana y los Rifleros del Chubut al Valle 16 de Octubre, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes convocó a una reunión operativa de seguridad y logística. El objetivo es garantizar el orden y la seguridad del tradicional evento cívico-militar que se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre.

 

 

Del encuentro participaron diversas fuerzas e instituciones, incluyendo a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Bomberos Voluntarios, Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía del Chubut y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), lo que subraya el compromiso interinstitucional con la seguridad de la jornada.

 

 

 

Seguridad y logística en foco

 

Durante la reunión, se coordinaron aspectos cruciales como la seguridad, los cortes y desvíos de tránsito y el ordenamiento general de la celebración.

 

 

Mario Jones, secretario de Bromatología, Inspección, Higiene y Tránsito, explicó que la planificación está centrada en la comunidad. "Todo este operativo se planifica pensando en la seguridad de nuestros vecinos y en mantener el orden durante el desfile cívico-militar. Queremos que cada detalle esté cuidado para que la comunidad pueda disfrutar de esta celebración con tranquilidad", afirmó.

 

 

 

Invitación a participar y horarios

 

Por su parte, Silvana Ríos Jacobsen, coordinadora de Comunicación y Protocolo, confirmó los horarios tradicionales y extendió la invitación a toda la población:

 

 

  • El acto oficial comenzará a las 10:00 hs.

     

 

  • El desfile cívico-militar se estima que inicie a las 11:00 hs.

     

 

"Invitamos a todas las instituciones, agrupaciones, talleres y colectividades de Trevelin y sus parajes, a toda la comunidad, a sumarse a esta fecha tan significativa", señaló Ríos Jacobsen. Además, pidió a los vecinos seguir las redes sociales de la Municipalidad para obtener todas las novedades y detalles organizativos.

 

 

El trabajo conjunto de todas las instituciones busca replicar la "fluidez y calidez" de ediciones anteriores, garantizando un desarrollo seguro y organizado de esta significativa jornada histórica.

 

 

F.P

 

