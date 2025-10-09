Un centenar de corredores foráneos ya se anotaron para el Frontera Trail

Como viene la mano, cerca de 200 corredores tomarán parte de la segunda edición de la competencia Frontera Trail carrera de montaña que se desarrollará en dos distancias, 5 y 12 km sobre senderos en el majestuoso paisaje de Carrenleufú.

Lo increíble de esto es que, al día de hoy, a más de una semana de la carrera, más de cien corredores de afuera de la región ya se anotaron para esta carrera que tiene la particularidad que el costo de inscripción es por demás bajo si se lo compara con el increíble momento que pasará el atleta en una localidad de frontera.

Este jueves en la Delegación Regional del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia de dio a conocer a la prensa local algunos aspectos de esta carrera, remarcando el compromiso que tiene tanto el Ministerio de Turismo, como la Agencia Chubut Deportes en el éxito de esta carrera, mezclando dos aristas que si van de la mano se termina la crisis: nos referimos al turismo y al deporte.

Milton Reyes, quien es el presidente de Chubut Deportes, destacó el trabajo que vienen realizando desde de la Comuna Rural y señaló lo importante que atletas de primerísimo nivel participen en esta prueba.

Lo valorable es que, en vez de privilegiar carreras de mayor nivel, inclusive de alto rédito en lo económico, prefieren apostar a los organizadores locales demostrando los paisajes nuestros que tan cerca tenemos y que poco los disfrutamos.

Edgar Carrasco, responsable del área de turismo de Carrenleufú y organizador de esta prueba junto con la Comuna Rural señaló las actividades que tendrán ese fin de semana en la zona, donde el viernes habrá un reconocimiento al circuito, el día sábado por la mañana un trekking guiado por la zona, en tanto por la tarde se llevará a cabo un gran mate bingo organizado por el club del pueblo: Defensores de Carrenleufú.

Por su parte, Hernán Jara quien es el vice presidente de la Comuna señaló lo importante de este Frontera Trail con la idea que quede en el calendario deportivo y que sea, todos los años, el inicio de temporada para las distintas actividades de aventura

El ganador de la primera edición ha sido el atleta Awkache Martín León quien en la conferencia de prensa remarcó lo difícil del circuito, donde se cruzan por arroyos, senderos con grandes desniveles, además del barro y la nieve como sí ocurrió el año pasado.

PROMOCIONES EN ALOJAMIENTO

Hay que tener en cuenta que una decena de alojamientos, de distintos niveles, ofrecen descuentos importantes para ese fin de semana. Descuentos que van desde el 10% hasta el 20% según la cantidad de días que se alojen tanto los corredores como sus familiares y pasar un fin de semana increíble.

Claro que además de correr la segunda edición del Frontera Trail, se podrá realizar ese fin de semana actividades como rafting por las increíbles aguas del lugar, trekking con diversos senderos para conocer lugares de película y adentrarse a un turismo netamente rural con la posibilidad de conocer distintos establecimientos, conocer sus actividades bien camperas y poder degustar algunas de sus preparaciones.

Por ello, el deporte es la excusa y para Carrenleufú será un fin de semana ideal apuntando el turismo deportivo, esa fábrica, sin chimenea, que genera recursos.

LAS INSCRIPCIONES

Las inscripciones para participar de la segunda edición de Frontera Trail tienen la particularidad que el valor es el mismo para cualquiera de las dos distancias, es decir 20 mil pesos en cualquiera de las dos.

Se informó desde la Comuna Rural que, en la distancia de los 12 km, habrá premios en dinero en efectivo para los tres primeros en cada una de las categorías (tanto en varones como en mujeres).

Y las inscripciones se podrán realizar a través de este link: INSCRIPCION FRONTERA TRAIL