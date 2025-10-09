Arquería: se viene una Final Nacional 3D

Clara Dixon, reconocida por sus clases de danzas clásicas y jazz en Trevelin, ha encontrado una segunda gran pasión en el tiro con arco, un deporte que incorporó a su vida gracias a su pareja, Maximiliano González, quien tuvo su medalla de plata en la modalidad de Sala 2025, récord en sala también, y promesa en la de 3D . "Parte de la dinámica de nuestra familia se convirtió en compartir este hermoso deporte," cuenta Clara.

Hoy, ella no solo es arquera del club CARPO (Club de Arquería Región Patagonia Oeste), sino que es una figura central en la comisión organizadora de la Final Nacional 3D de este año, impulsando la filosofía de hacer del tiro con arco "algo para todos". Ella destaca la modalidad 3D, donde la diversión y el dinamismo son clave: "Se arman senderos, circuitos... uno va realizando diferentes etapas con diferentes figuras de animales 3D," explica, detallando que los arqueros avanzan en patrullas buscando la "zona vital" de cada figura, lo que hace la competencia "súper dinámica."

Competencias en paralelo

El gran foco de atención es el fin de semana del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, cuando la Chacra de Don Edmundo (Ruta 71, km 19) sea la sede de dos importantes competencias de arquería que se desarrollarán en simultáneo.

Por un lado, se disputará la Final Nacional 3D 2025, que reunirá a arqueros de todo el país que se homologaron durante el año, al haber participado en un mínimo de dos torneos clasificatorios. Para ellos, el día sábado será de clasificación, y el domingo se llevarán a cabo las eliminatorias y la entrega de premios, donde se definen los podios de oro, plata y bronce.

En paralelo, tendrá lugar la Copa del Torneo Abierto Deportes Chubut (Open), una competencia abierta a arqueros federados en FATARCO que no lograron homologar, pero que desean competir, y que tendrán su propio medallero. Los participantes del Open podrán competir el día sábado en la tirada por equipos, y sus medallas se entregarán en ese mismo día. Clara subraya que, para participar en cualquiera de los dos eventos, es necesario estar federado en FATARCO (Federación Argentina de Tiro con Arco). Este evento está organizado por el Club Universitario de Puerto Madryn Arqueros del Golfo, Amigos del Tiro con Arco de Comodoro Rivadavia, Petroquímica Tiro con Arco de Comodoro Rivadavia, el CARPO de Trevelin y Esquel, con apoyo de Chubut Deportes.

La organización promete un gran ambiente de camaradería y actividades paralelas en el predio, un espíritu reflejado en el reciente récord nacional logrado por su pareja, Maximiliano González, y la medalla de oro panamericana de Verónica Verdún, también del CARPO. Otros miembros del club también tienen meritorios hitos como Nicolás Ripa, que está 5to en el ránking Nacional.

E.B.W.