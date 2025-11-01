Competitividad y empleo: Torres articula con el comercio de Comodoro por las retenciones petroleras

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, se reunió este sábado con autoridades de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia, quienes le transmitieron el respaldo del sector al reclamo que el mandatario impulsa ante el Gobierno Nacional: la eliminación progresiva de los derechos de exportación (retenciones) para los hidrocarburos convencionales y el sostenimiento de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Este encuentro se produce tras la reunión intersectorial que Torres mantuvo esta semana en Nación con el ministro de Economía, Luis Caputo, de la que participaron intendentes, referentes de operadoras y sindicatos.

Impulso a una Ley de Compre Local

Tras recibir el apoyo explícito de los comerciantes y empresarios, el Gobernador anticipó que su gestión se enfocará en impulsar una legislación que fomente el trabajo local.

“Nos comprometimos a trabajar en una ley de Compre Local que mantenga las garantías constitucionales y fomente el desarrollo del empleo local, a partir de la agenda común que venimos llevando adelante junto a todos los actores y representantes del sector”, declaró Torres.

El titular del Ejecutivo provincial calificó la reunión con la Cámara de Comercio como "muy importante" porque el objetivo es "ser más competitivos, de más producción y por ende más trabajo que también va a derramar en otros sectores clave como es en este caso el comercio".

Mesa de Trabajo Intersectorial por la Competitividad

Para avanzar en esta agenda, Torres anunció la creación de una mesa de trabajo intersectorial en el marco de la agenda de desarrollo provincial, donde las distintas cámaras de comercio e industria tendrán un rol activo y vinculante.

El Gobernador destacó que el apoyo del sector comercial a la eliminación de las retenciones es fundamental, señalando que la provincia ha bajado regalías y los gremios hicieron su parte, por lo que "ahora es el turno de que Nación avance con la iniciativa que propusimos no solo para el sostenimiento de nuestra Cuenca, sino también para fortalecer la creación de empleo".

Torres se mostró optimista respecto a los resultados concretos de su gestión ante el compromiso del Gobierno Nacional de avanzar en la eliminación progresiva de las retenciones.