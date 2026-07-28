La localidad de Río Pico se prepara para recibir la 1° edición del Torneo Relámpago Copa Challenger “Franco Huenul”, un certamen que no solo promete un alto nivel competitivo con equipos de toda la región, sino que también lleva consigo una profunda carga emotiva.

En conversación con este medio, Sebastián Subia, director técnico de Ruta 19 (equipo organizador junto al Área de Deportes de la Municipalidad), brindó algunos detalles de esta gran fiesta del futsal.

- ¿Cómo nace Ruta 19 y qué significa para ustedes organizar este torneo?

- Nosotros somos un grupo de amigos de acá de Río Pico que nos conformamos como equipo para competir en distintos torneos relámpagos. El nombre Ruta 19 surge por la ruta que empalma con la Ruta 40 y te trae directamente a nuestra localidad.

Siempre tuvimos las ganas de organizar un torneo propio, darle una fecha importante y un nombre con sentimiento.

- El torneo lleva el nombre de Franco Huenul, un homenaje muy especial para la comunidad.

- Así es. Franco era un amigo de todos, un chico muy querido y un gran arquero de futsal referente en la zona. Lamentablemente falleció hace un par de años. Hoy tenemos la suerte de compartir cancha y amistad con su hermano, quien juega con nosotros en Ruta 19. Nombrar el torneo en su honor es una forma de mantener viva su memoria.

- ¿Cómo viene la convocatoria de equipos?

- El torneo se jugará desde el viernes hasta el domingo, las inscripciones cierran este miércoles y el jueves realizaremos el sorteo en vivo. Hasta el momento tenemos varios equipos confirmados: tres locales y otros que vienen de afuera, representando a Paso de Indios, José de San Martín, Gobernador Costa, Río Senguer, Sarmiento y Esquel. Apuntamos a un máximo de 12 equipos, ya que la infraestructura de la localidad nos exige ese límite para albergar bien a las delegaciones.

- Respecto al escenario de juego, ¿dónde se van a jugar los partidos? ¿Habrá algunos que se harán al aire libre en la cancha contigua al Gimnasio Municipal?

- Se jugará exclusivamente en el Gimnasio Municipal de Río Pico. Por las temperaturas, la nieve y el frío de esta época no es viable utilizar la cancha al aire libre. La actividad el viernes arrancaría aproximadamente a las 18 o 19 horas, según la cantidad definitiva de inscriptos.

- En cuanto a lo reglamentario y la premiación, ¿cuáles son los datos clave para los equipos?

- El torneo se jugará bajo el reglamento CAFS (Confederación Argentina de Futsal) y los premios principales incluyen para el primer puesto 600 mil pesos más la Copa Challenger (a defender por 3 ediciones); quien termine segundo embolsará 400 mil pesos (más trofeo) y el tercer puesto obtendrá 300 mil pesos más trofeo.

Además, habrá premios en efectivo para el goleador y para la valla menos vencida. Cabe destacar que los trofeos son aportados por la Dirección de Deportes, mientras que el efectivo se junta con las inscripciones, cuyo valor es de 150 mil por equipo, más el pago de arbitraje.

- ¿Ofrecen algún beneficio de alojamiento para las delegaciones visitantes?

- Sí. Hay un beneficio de albergue para los primeros 6 equipos que congelen su participación abonando la seña del 50% de la inscripción. Tengamos en cuenta que lo recaudado en buffet y entradas nos servirá a nosotros para solventar los viajes y gastos de competencia que afrontamos, como la participación actual en el torneo de invierno de Gobernador Costa.

- Ruta 19 viene con rodaje competitivo y sumando experiencia, ¿cómo analizan su presente deportivo?

- Venimos de jugar la final del torneo de la Asociación Sanmartiniana. Lamentablemente no se nos dio por algunos detalles y fallos, pero el fútbol siempre da revancha. No aspiramos a convertirnos en un club profesional, sino en seguir creciendo como grupo de amigos, renovando el plantel con jóvenes de la localidad y dándoles espacio para armar un proyecto duradero.

- Para cerrar, ¿cuál es el mensaje para la comunidad y para los equipos de la zona?

- Los invitamos a todos a sumarse a esta fiesta deportiva, a acompañar desde la tribuna y disfrutar del futsal. Agradecemos el respaldo de Chubut Deportes, a la dirección de Deportes Río Pico y a toda la gente que nos apoya para hacer posible esta primera edición de la Copa Challenger Franco Huenul.