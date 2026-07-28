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Por Redacción Red43

Tiene 20 años y por una disputa vecinal prendió fuego cinco casas de madera de un asentamiento

La joven va a enfrentar duros cargos. El incidente se produjo entre habitantes “viejos” y los recién llegados. Las viviendas quedaron totalmente destruidas. 
Por Redacción Red43

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Una joven de 20 años fue detenida por su participación en el incendio intencional que arrasó cinco casillas de madera y cartón en un asentamiento ubicado en Colonia Rural Nueva Esperanza, en el noroeste de Neuquén capital. La mujer fue puesta a disposición de la justicia y se estima que tras la finalización de la feria judicial se le formulen cargos.

 

 El siniestro se produjo el lunes 20 de abril pasado y si bien no ocasionó víctimas ni lesionados, si hubo importantes pérdidas materiales. Las cinco familias se quedaron “con lo puesto”.

 

Las llamas se habrían iniciado por un conflicto entre esos grupos de “recién llegados” al sector y pobladores más antiguos, que no los querían en la zona. La tarde anterior había pasado un móvil policial para advertirles que debían retirarse del lugar. Y cuando comenzó el incendio, una lluvia de piedras impidió que los afectados pudieran acercarse para apagarlo.

 

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos de los barrios Hipódromo y Gregorio Álvarez, pero poco pudieron hacer ante el feroz avance del foco ígneo. La misma naturaleza de los materiales utilizados obró como acelerador del proceso.

 

El pedido de captura fue dispuesto por la autoridad judicial interviniente. A partir de diversas tareas investigativas desarrolladas por efectivos de la División Estafas y Otras Defraudaciones, se logró establecer que la sospechosa se encontraría en inmediaciones de la Comisaría 19.

 

Con esa información, se conformó una comisión policial que llevó adelante las tareas de verificación, logrando localizar a la mujer cuando se retiraba de la dependencia policial. En ese momento, y en cumplimiento de la orden judicial, se hizo efectiva su aprehensión.

 

Posteriormente, fue trasladada al Departamento Delitos Económicos, donde se realizaron las diligencias procesales correspondientes y se la notificó de su detención por su presunta participación en los delitos de usurpación y estrago

 

 

 

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