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Los “culpables” menos pensados: dos perros provocaron un incendio en un depósito

El dueño cree que fueron los canes los que arrojaron objetos sobre un calefactor. Solo hubo pérdidas materiales. Ocurrió en Comodoro Rivadavia. 
Por Redacción Red43

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Un incendio se registró durante la madrugada de este lunes en un depósito ubicado junto a una vivienda del barrio Juan XXIII. De Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió alrededor de la 1:50 y demandó la intervención de efectivos policiales y personal de Bomberos, que logró controlar las llamas.

 

De acuerdo con la información policial, el Centro de Monitoreo alertó sobre la presencia de un foco ígneo en el inmueble. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que los bomberos ya se encontraban trabajando para extinguir el incendio.

 

El propietario de la vivienda relató que se encontraba en el interior de su casa cuando escuchó la bocina de un vehículo. Al salir, personas que pasaban por el lugar le advirtieron sobre una columna de humo que salía del depósito lindero a su domicilio.

 

Una vez controlado el fuego, el damnificado indicó que en el depósito se encontraban diversos bienes materiales y dos perros. Asimismo, sostuvo que las mascotas habrían arrojado algunos objetos sobre un calefactor, circunstancia que podría haber originado el incendio.

 

Por último, el hombre aseguró que no mantiene conflictos con terceros y remarcó que el acceso al depósito desde el exterior era prácticamente imposible debido a las persianas metálicas que resguardan el lugar. Según informó la Policía, el siniestro ocasionó pérdidas materiales parciales y no se registraron personas lesionadas. Solo fue el accionar de los canes que habrían arrojado objetos inflamables sobre el calefactor.

 

 

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