-8°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 27 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 policiales EsquelChubut
27 de Julio de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Peleas a la salida de un boliche: dos policías sufrieron la fractura de tabique

Frente a decenas de personas, dos hermanos fueron detenidos y se resistieron a la autoridad, causando graves lesiones. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la madrugada del sábado en Esquel, alrededor de las 6:15 hs, personal policial debió intervenir en la salida del Bar Argentino, ubicado en calle 25 de Mayo y avenida Alvear, tras una pelea entre un grupo de jóvenes.

 

Según el parte policial de la comisario Carolina Pauli, efectivos de la comisaría junto con personal del mini comando se constituyeron en el lugar "para dispersar a unas 50 o 60 personas que se encontraban peleando".

 

La mayoría se retiró al notar la presencia policial: "se observaba la permanencia de dos masculinos que hacían caso omiso a querer retirarse del lugar, comienzan a insultar al personal policial", indicó la comisario.

 

En primera instancia se procedió a la demora de ambos en el marco del Código de Convivencia Ciudadana.

 

Se trata de dos jóvenes mayores de edad y hermanos entre sí: "hasta el momento en que se procede a la reducción de estos dos jóvenes mayores de edad, hermanos entre sí, uno de ellos le propina un fuerte golpe de puño en el rostro a un empleado policial, provocándole una lesión en la zona de la nariz y esto demanda ya generar una lesión y un atentado de resistencia", detalló Pauli.

 

Al momento de colocarle las esposas para el traslado, el joven continuó oponiendo resistencia. "esto cuando van a proceder a la colocación de las esposas para hacer el traslado de este joven que ya seguía muy ofuscado, muy molesto y está oponiéndose en todo momento a la aprehensión, logra lesionar también a un segundo empleado policial", agregó la comisario.

 

Con intervención del Ministerio Público Fiscal, el agresor quedó detenido judicialmente. "quedando este mayor detenido judicial en averiguación del delito de atentado de resistencia y lesiones, estamos hablando de lesiones graves en razón de una fractura de tabique de ambos efectivos policiales", precisó Carolina Pauli.

 

Respecto al hermano, quedó demorado como contraventor. "Respecto al hermano queda demorado en lo que es por el Código de Convivencia Ciudadana, quedó en carácter de contraventor, igualmente con intervención del Ministerio Público Fiscal", concluyó la comisario.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Fuerte temporal de nieve en la Comarca Andina: cortes de luz, rutas cortadas y suspensión de clases
2
 Esquel: suspenden las actividades escolares este lunes por las nevadas
3
 WhatsApp se pone firme: la norma poco conocida que causa cierres definitivos
4
 Intensas nevadas complican las rutas y piden extremar las precauciones
5
 Tras la gran nevada, así seguirá el tiempo este lunes
1
 Un muñeco de nieve puede hacerte ganar $200.000 y todavía estás a tiempo
2
 Volvió la luz en Esquel, pero podrían producirse nuevos cortes durante la jornada
3
 La Policía intervino por complicaciones en rutas y pidió cautela ante las inclemencias climáticas
4
 Precaución: hay niebla en la ruta Esquel - Trevelin
5
 La nieve alcanzó para hacer muñecos
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -