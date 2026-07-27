Peleas a la salida de un boliche: dos policías sufrieron la fractura de tabique

En la madrugada del sábado en Esquel, alrededor de las 6:15 hs, personal policial debió intervenir en la salida del Bar Argentino, ubicado en calle 25 de Mayo y avenida Alvear, tras una pelea entre un grupo de jóvenes.

Según el parte policial de la comisario Carolina Pauli, efectivos de la comisaría junto con personal del mini comando se constituyeron en el lugar "para dispersar a unas 50 o 60 personas que se encontraban peleando".

La mayoría se retiró al notar la presencia policial: "se observaba la permanencia de dos masculinos que hacían caso omiso a querer retirarse del lugar, comienzan a insultar al personal policial", indicó la comisario.

En primera instancia se procedió a la demora de ambos en el marco del Código de Convivencia Ciudadana.

Se trata de dos jóvenes mayores de edad y hermanos entre sí: "hasta el momento en que se procede a la reducción de estos dos jóvenes mayores de edad, hermanos entre sí, uno de ellos le propina un fuerte golpe de puño en el rostro a un empleado policial, provocándole una lesión en la zona de la nariz y esto demanda ya generar una lesión y un atentado de resistencia", detalló Pauli.

Al momento de colocarle las esposas para el traslado, el joven continuó oponiendo resistencia. "esto cuando van a proceder a la colocación de las esposas para hacer el traslado de este joven que ya seguía muy ofuscado, muy molesto y está oponiéndose en todo momento a la aprehensión, logra lesionar también a un segundo empleado policial", agregó la comisario.

Con intervención del Ministerio Público Fiscal, el agresor quedó detenido judicialmente. "quedando este mayor detenido judicial en averiguación del delito de atentado de resistencia y lesiones, estamos hablando de lesiones graves en razón de una fractura de tabique de ambos efectivos policiales", precisó Carolina Pauli.

Respecto al hermano, quedó demorado como contraventor. "Respecto al hermano queda demorado en lo que es por el Código de Convivencia Ciudadana, quedó en carácter de contraventor, igualmente con intervención del Ministerio Público Fiscal", concluyó la comisario.

SL