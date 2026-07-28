La mujer que quedó ciega por un accidente y cinco años después volvió a ver a su hijo

Una mujer de 67 años recuperó la vista tras pasar cinco años a ciegas, gracias a un complejo autotrasplante de ojo realizado en un hospital de Turín, Italia. Tras la intervención, la paciente pudo volver a ver a su hijo y a su perro guía, de nombre Joe, que contó con autorización para acompañarla durante la internación hospitalaria.

“Me sentía como un recién nacido viendo el mundo por primera vez”, reconoció Elena, en diálogo con TG3, luego de la operación, que según informó La Repubblica, duró casi seis horas y consistió en trasplantar por primera vez el segmento anterior junto con la mácula (la parte central de la retina que permite la visión central), desde un ojo ya irrecuperable de la paciente hacia el otro que conservaba conexión con el cerebro.

La mujer había quedado ciega tras un severo accidente de tránsito. Su ojo izquierdo no tenía posibilidad de recuperar la vista por un daño irreversible en el nervio óptico, aunque mantenía estructuras sanas.

En tanto, su ojo derecho estaba conectado al cerebro, pero sufría daños severos por el traumatismo y por una degeneración macular que impedía la realización de un trasplante de córnea habitual.

Frente a este escenario, el equipo médico de la Clínica Oftalmológica Universitaria, bajo la dirección del profesor Michele Reibaldi, utilizó los tejidos del ojo izquierdo para reconstruir el derecho. De esta manera, los cirujanos trasplantaron la córnea, la esclerótica, la conjuntiva y la mácula en un solo procedimiento quirúrgico, indicó aquel medio italiano.

Los médicos y las autoridades del Hospital Le Molinette, donde se llevó a cabo el procedimiento, indicaron que los controles posteriores constataron el correcto injerto del tejido y la paulatina recuperación funcional de la visión. “Poco a poco, empecé a ver en blanco y negro, después a color, y finalmente rostros. Lo que más deseo es ver crecer a mis nietos”, remarcó Elena.