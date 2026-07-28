°
-7°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 28 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 el-mundo
28 de Julio de 2026
el-mundo |
Por Redacción Red43

La mujer que quedó ciega por un accidente y cinco años después volvió a ver a su hijo

Tiene 67 años y le realizaron una compleja operación de autotrasplante. También pudo ver a su perro guía que la acompañó durante su tiempo de oscuridad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una mujer de 67 años recuperó la vista tras pasar cinco años a ciegas, gracias a un complejo autotrasplante de ojo realizado en un hospital de Turín, Italia. Tras la intervención, la paciente pudo volver a ver a su hijo y a su perro guía, de nombre Joe, que contó con autorización para acompañarla durante la internación hospitalaria.

 

“Me sentía como un recién nacido viendo el mundo por primera vez”, reconoció Elena, en diálogo con TG3, luego de la operación, que según informó La Repubblica, duró casi seis horas y consistió en trasplantar por primera vez el segmento anterior junto con la mácula (la parte central de la retina que permite la visión central), desde un ojo ya irrecuperable de la paciente hacia el otro que conservaba conexión con el cerebro.

 

La mujer había quedado ciega tras un severo accidente de tránsito. Su ojo izquierdo no tenía posibilidad de recuperar la vista por un daño irreversible en el nervio óptico, aunque mantenía estructuras sanas.

 

En tanto, su ojo derecho estaba conectado al cerebro, pero sufría daños severos por el traumatismo y por una degeneración macular que impedía la realización de un trasplante de córnea habitual.

 

Frente a este escenario, el equipo médico de la Clínica Oftalmológica Universitaria, bajo la dirección del profesor Michele Reibaldi, utilizó los tejidos del ojo izquierdo para reconstruir el derecho. De esta manera, los cirujanos trasplantaron la córnea, la esclerótica, la conjuntiva y la mácula en un solo procedimiento quirúrgico, indicó aquel medio italiano.

 

Los médicos y las autoridades del Hospital Le Molinette, donde se llevó a cabo el procedimiento, indicaron que los controles posteriores constataron el correcto injerto del tejido y la paulatina recuperación funcional de la visión. “Poco a poco, empecé a ver en blanco y negro, después a color, y finalmente rostros. Lo que más deseo es ver crecer a mis nietos”, remarcó Elena.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se conoció el video de los incidentes a la salida del boliche que dejaron dos policías lesionados
2
 Sueldos de julio en Chubut: cuándo depositan a activos y jubilados
3
 Jubilados se manifestaron frente al Círculo Médico en reclamo por la falta de prestaciones de PAMI
4
 Realizó siete disparos desde un auto y fue detenido
5
 No llegó a Esquel el vuelo de Aerolíneas: se desvió a Neuquén y retornó a Buenos Aires
1
 Cinco errores al calefaccionar la casa que aumentan el consumo de gas
2
 El Parque Solar Arroyo Seco ya produjo 3.419 kWh de energía renovable para la región
3
 Feriado de agosto 2026: cuándo es y cómo será el próximo fin de semana largo
4
 28 de julio: la Capilla Seion, un símbolo de la historia galesa que permanece en Esquel
5
 Sorpresa en Tierra del Fuego: el video del grupo de pingüinos papúa que causa furor
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -