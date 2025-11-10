Juan Manuel Pavón será el nuevo ministro de Producción de la Provincia

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este domingo que el actual secretario de Producción, Industria, Comercio y Turismo de Trelew, Juan Manuel Pavón, asumirá al frente del Ministerio de Producción de la Provincia.

La incorporación de Pavón se da en el marco de una serie de cambios estratégicos en consonancia con nuevos perfiles de profesionales jóvenes. “Laura Mirantes ha desempeñado una función excelente al frente del Ministerio de Producción, por eso va a seguir colaborando dentro del gabinete provincial”, destacó el gobernador Ignacio Torres.

Respecto a la incorporación de Pavón, el gobernador resaltó la labor que el hasta ahora funcionario trelewense “realizó en relación a la concreción de la zona franca de Trelew, un logro que impulsamos desde el inicio de la gestión provincial, con un fuerte acompañamiento de la ciudad de Trelew, particularmente con un desempeño especial de Juan Pavón”.

Previo a su paso por la función pública, Juan Pavón acumuló más de 20 años de experiencia en el sector privado, desempeñándose en empresas líderes de las industrias de hidrocarburos y automotriz, donde lideró equipos y proyectos de alto impacto productivo. Esa trayectoria le otorgó una mirada empresarial y de gestión de resultados, que trasladó con éxito a la política pública, enfocando cada acción en generar condiciones reales para la inversión, la producción y el empleo.

La suma de Pavón al gabinete provincial refuerza la decisión del mandatario provincial de profundizar la agenda productiva del Chubut, así como la política puesta en marcha en relación a la generación nuevas oportunidades laborales en la provincia.

