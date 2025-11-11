15°
Martes 11 de Noviembre de 2025
11 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Distintas escuelas primarias de Esquel se unieron para celebrar el Día de la Tradición

Las escuelas N° 8, N° 179 y N°76, junto a las familias, alumnos y también la banda militar, Fauna Urbana y distintos espacios institucionales hicieron una celebración con payadas, baile, mate y torta fritas en la ciudad.
Claudia Galván y Karina Cañedo son las directora y vicedirectora de la Escuela N° 8, organizadoras de la gran celebración conjunta de las escuelas primarias locales, en el marco del Día de la Tradición.

 


Una coordinación ardua para un objetivo de unión y patriotismo: “Venimos ya hace unos meses trabajando con las distintas instituciones, la Escuela N° 8, la Escuela N° 179 y la Escuela N°76, con idea del evento compartido entre las instituciones”, cuentan.

 


“La idea fue poder unir las instituciones educativas y revalorizar nuestra cultura, nuestras tradiciones en este evento compartido”.

 

Con caballos y la banda militar incluida, la jornada brilló en solidaridad de los espacios, además de las propias escuelas y familias: “Vino también fauna urbana, donde también trajeron dos animalitos caracterizados, la banda militar que también nos acompañó. Agradecemos también al personal del municipio que hoy era su día de descanso y no obstante vinieron acá a acompañarnos cortando las calles”.

 


Bailes, payadas, mates y torta fritas

 


La unión de las escuelas desde esta gestión y con este objetivo, es un proyecto que se plantea a futuro con esta gran primera experiencia: “Es la primera vez que se realiza, pensamos institucionalizarlo y que ya el próximo año podamos invitar a otras instituciones educativas, jardines también, para que podamos ser más y bueno, seguir reivindicando nuestra cultura y raíces”.

 


SL
 

 

