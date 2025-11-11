Atención Trevelin: habrá un corte de luz por mantenimiento de líneas de media tensión

La Cooperativa 16 de Octubre informa que realizará un corte de luz en Trevelin.



Se realizará un corte en el suministro eléctrico para realizar tareas de mantenimiento en líneas eléctricas de media tensión.

Será el día miércoles 12 del corriente mes, en el horario de 9:00 a 10:00 Horas

Afectará a las siguientes regiones:

Ruta 259 entre planicie y Loteo el Cóndor.

Callejón La Calera.

La Cooperativa 16 de octubre pide disculpas por las molestias ocasionadas.