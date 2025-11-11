15°
Martes 11 de Noviembre de 2025
11 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Atención Trevelin: habrá un corte de luz por mantenimiento de líneas de media tensión

El día de mañana miércoles en Callejón La Calera y en Ruta 259 entre planicie y Loteo el Cóndor.
La Cooperativa 16 de Octubre informa que realizará un corte de luz en Trevelin.

 


Se realizará un corte en el suministro eléctrico para realizar tareas de mantenimiento en líneas eléctricas de media tensión.  

 

Será el día miércoles 12 del corriente mes, en el horario de 9:00 a 10:00 Horas

 

Afectará a las siguientes regiones:

 

Ruta 259 entre planicie y Loteo el Cóndor.
Callejón La Calera.

 

La Cooperativa 16 de octubre pide disculpas por las molestias ocasionadas.

 

