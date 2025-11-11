La Cooperadora de la Escuela Politécnica convoca a su asamblea anual ordinaria

La comisión directiva de la Asociación Cooperadora de la escuela Politécnica 701 llama a ASAMBLEA ANUAL ORDNIARIA el día 25 de noviembre del corriente año.

La orden del día:

Motivos que fundamentan el llamado fuera de termino.

Aceptación de renuncias.

Renovación de cargos.

Presentación de Memoria y cierre de Balance del periodo 2024.

Determinar acciones a seguir en apoyo al proyecto escolar.

La asamblea se llevará a cao en el edificio de la escuela Politécnica en calle Owen Jones y Avenida Alvear de Esquel, a las 18 horas.

Es un mensaje de la Asociación Cooperadora de la Escuela provincial N°701 Politécnica.