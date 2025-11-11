15°
Martes 11 de Noviembre de 2025
La Cooperadora de la Escuela Politécnica convoca a su asamblea anual ordinaria

El día 25 de noviembre será la asamblea en su edificio de calle Owen Jones y Avenida Alvear.
La comisión directiva de la Asociación Cooperadora de la escuela Politécnica 701 llama a ASAMBLEA ANUAL ORDNIARIA el día 25 de noviembre del corriente año.

 

La orden del día:

 

 

Motivos que fundamentan el llamado fuera de termino.

 

Aceptación de renuncias.

 

Renovación de cargos.

 

Presentación de Memoria y cierre de Balance del periodo 2024.

 

Determinar acciones a seguir en apoyo al proyecto escolar.

 

La asamblea se llevará a cao en el edificio de la escuela Politécnica en calle Owen Jones y Avenida Alvear de Esquel, a las 18 horas.

 

Es un mensaje de la Asociación Cooperadora de la Escuela provincial N°701 Politécnica.

 

 

