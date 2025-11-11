La Cooperadora de la Escuela Politécnica convoca a su asamblea anual ordinaria

11 de Noviembre de 2025
La comisión directiva de la Asociación Cooperadora de la escuela Politécnica 701 llama a ASAMBLEA ANUAL ORDNIARIA el día 25 de noviembre del corriente año.
La orden del día:
Motivos que fundamentan el llamado fuera de termino.
Aceptación de renuncias.
Renovación de cargos.
Presentación de Memoria y cierre de Balance del periodo 2024.
Determinar acciones a seguir en apoyo al proyecto escolar.
La asamblea se llevará a cao en el edificio de la escuela Politécnica en calle Owen Jones y Avenida Alvear de Esquel, a las 18 horas.
Es un mensaje de la Asociación Cooperadora de la Escuela provincial N°701 Politécnica.
