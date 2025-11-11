Por la Copa Challenger de Newcom, más del 80% de las jugadoras se alojarán en Trevelin

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Solo queda repasar cada uno de los puntos, para ver si falta algo. Es que la tercera edición de la Copa Challenger de Newcom Femenino está a la vuelta de la esquina y será sin dudas una gran movida económica para la región, más teniendo en cuenta que de un total de 36 equipos que están anotados para el torneo, solo cinco de ellos son de Esquel y uno solo de Trevelin, por ello podemos destacar que más de 80% de las jugadoras que jugarán este torneo son foráneas; por ende, se alojarán en la zona, promoviendo y desarrollando el turismo deportivo.

Un total de 74 partidos se jugarán en la Copa Challenger de Newcom Femenino, torneo que se jugará entre el sábado 15 y domingo 16 de noviembre.

Dicho torneo está organizado por el Grupo El Molino Newcom quienes cuentan con el apoyo incondicional de la Secretaría de Deportes de Trevelin para la coordinación de este torneo.

Tomarán parte un total de 36 equipos, distribuidos en las tres categorías, +40, +50 y +60 años (todas ellas en la rama femenina) donde jugarán en tres canchas simultáneas en el gimnasio “Eduardo Bjerring” del Complejo Polideportivo de Trevelin.

Jugarán en esta tercera edición equipos de Gobernador Costa, Rawson, Paso del Sapo, Trelew, Alto Rio Senguer, Comodoro Rivadavia, Zapala, Esquel, Lago Puelo, Neuquén, Lagunita Salada, Bariloche, Junín de los Andes, Villa La Angostura y los locales de Trevelin.

Habrá premios en dinero en efectivo, un total de 3 millones de pesos, cuyo dinero será repartido entre los tres primeros en cada una de las categorías.

Las acreditaciones de los distintos equipos se realizarán en la jornada del viernes 14, a partir de las 19 horas en el polideportivo de Trevelin en tanto a las 20.30 habrá una reunión de delegados y árbitros.

LAS DISTINTAS ZONAS

En la categoría +40 años, se armaron dos zonas de cuatro equipos cada una, donde clasificarán los dos primeros a la fase de semifinales.

Zona 1: Sudestada de Trelew, Afroditas de Paso del Sapo, Abrojal de Esquel y Dragonas de Gobernador Costa.

Zona 2: Anay de Lagunita Salada, Fontana de Trevelin, Arrayanes de Lago Puelo y Eluney de Comodoro Rivadavia.

En la categoría +50 años se armaron cuatro zonas, teniendo en cuenta que participarán 16 elencos. Clasifican los dos mejores de cada zona para llegar a los cuartos de final.

Zona 1: Newen de Junín de los Andes, Eluney de Comodoro Rivadavia, Del Sur de Neuquén y Rawson Cap de Rawson.

Zona 2: Águilas Doradas de Esquel, Lihué de Neuquén, Suyai de Trelew y Aneley de Zapala.

Zona 3: Luciérnagas de Lago Puelo, RK8 de Comodoro Rivadavia, Tuma de Comodoro Rivadavia y Gigantes Patagónicos de Neuquén.

Zona 4: Gigantes Patagónicos de Neuquén, Toninas de Rawson, Sudestada de Trelew y Newen de Comodoro Rivadavia.

En la categoría +60 años participarán 12 equipos y se armaron tres zonas de cuatro elencos cada una.

Clasifican los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros para los Cuartos de Final.

Las zonas están compuestas de la siguiente manera:

Zona 1: Es lo que hay de Villa La Angostura, Choiques de Trelew, Las Nahuel de Bariloche y Deportivo Senguer de Alto Rio Senguer.

Zona 2: Tuma de Comodoro Rivadavia, Abrojal de Esquel, Del Sur de Neuquén y Eluney de Comodoro Rivadavia.

Zona 3: Águilas Doradas de Esquel, Toninas de Rawson, Del Campo de Esquel y Sudestada de Trelew.